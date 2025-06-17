В Кыргызстане усилен контроль за ввозом арбузов и дынь

В целях обеспечения безопасности здоровья населения и предотвращения ввоза продукции, содержащей недопустимые уровни химических веществ, на государственных границах Кыргызской Республики усилен фитосанитарный контроль за ввозом бахчевых культур, в частности арбузов и дынь.

Данная мера обусловлена активным сезоном поступления бахчевых культур из сопредельных государств, а также возросшими рисками превышения предельно допустимых норм агрохимикатов в данной продукции.

Учитывая, что 70–90% суточного количества нитратов поступает в организм человека с овощами, со стороны уполномоченного органа особый контроль уделяется на те виды овощей, которые дают наибольшую нитратную нагрузку (картофель, бахчевые).

Уполномоченный орган напоминает, что ввоз продукции растительного происхождения без соблюдения фитосанитарных требований может привести к задержке, возврату или уничтожению товара.

Департамент химизации, защиты и карантина растений призывает всех участников внешнеэкономической деятельности соблюдать установленные требования, а также заблаговременно оформлять документы, подтверждающие безопасность и качество ввозимой продукции.

Прозрачный и обоснованный контроль направлен на защиту здоровья граждан, охрану окружающей среды и обеспечение качества продукции, поступающей на внутренний рынок