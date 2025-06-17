В Антверпене состоялся спектакль по мотивам "И дольше века длится день"

Посольство КР в Бельгии 14 июня 2025 г. в бельгийском городе Антверпен приняло участие в театральной постановке по мотивам романа народного писателя КР, мыслителя, дипломата, государственного и общественного деятеля Чингиза Айтматова "И дольше века длится день".

Сценографическая постановка была осуществлена слушателем Антверпенской театральной школы - нашей соотечественницей Ольгой Островской, архитектором по своей основной профессии.

Перформанс оставил на зрителей неизгладимое впечатление своим новым прочтением знаменитого произведения классика мировой литературы и поразило своими режиссерскими находками и неординарными творческими ходами. В представлении были уместно использованы многочисленные визуальные эффекты, а фоном послужила кыргызская народная музыка.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Бельгии Айдит Эркин отметив важность философского и творческого наследия писателя, актуальность его творчества в настоящее время, поблагодарил соотечественницу и пожелал ей дальнейших успехов в творческой деятельности.

Сотрудничество с Ольгой Островской, как и в целом популяризация литературного наследия Чингиза Айтматова в странах Бенилюкс будет продолжено.