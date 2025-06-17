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Завершился III Бишкекский международный кинофестиваль

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- Светлана Лаптева
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В Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева в городе Бишкек прошла официальная церемония закрытия III Бишкекского международного кинофестиваля.

Мероприятие открылось концертом Большого симфонического оркестра мэрии города Бишкек. В исполнении оркестра прозвучали саундтреки к фильмам "Уэнсдэй", "Спрут", "Крёстный отец", "Звёздные войны", "Пираты Карибского моря" и "Рокки".

После концертной части на экране была показана официальная интродукция фестиваля, а также видеоролик, отражающий ключевые моменты мероприятия, проходившего в течение нескольких дней.

Затем были объявлены имена победителей трёх конкурсных направлений - Международного, Центральноазиатского и KyrgyzBox - и вручены награды.

Как отметило жюри, при оценке фильмов учитывались такие критерии, как режиссура, актёрское мастерство, художественное и визуальное оформление.

Победители Международного конкурса:

Общий призовой фонд - 1 500 000 сомов

– Лучшая операторская работа - "Качкын" - Болсунбек Таалайбек уулу

– Лучшая актёрская работа - "Водитель города тишины" - Тувшинбаяр Амартувшин

– Лучшая режиссура - Сэнгэдорж Жанчивдорж - "Водитель города тишины"

– Гран-при за лучший фильм - "Крик тишины" - Те Мо Наинг

Победители конкурса KyrgyzBox:

– Лучший фильм - "Ашыгым" - Руслан Акун, Азиза Кхалбекова, Манас Калдаров

– Лучшая режиссура - "Өч" - Илгиз Куватбек и Шамилбек Бекбосун уулу

– Лучшая актёрская работа - "Аяш 4" - Динара Багышпаева

– Лучшая операторская работа - "Күрөш" - Нурбек Мамбетисаев

Победители Центральноазиатского конкурса:

Общий призовой фонд - 1 500 000 сомов

– Гран-при за лучший фильм - "Мерген" - студия KyrgyzFilm, CityLab Production, Чынгыз Нарынов

– Лучшая режиссура - "Joqtau" - Аруан Анартай

– Лучшая актёрская работа - "Авель" - Ерлан Толеутай

– Лучший сценарий - "От" - Дастан Мадалбеков и Айзада Бекбалаева

Приз за лучший фильм в Международном конкурсе вручил министр культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики Мирбек Мамбеталиев.

Между вручением наград церемония сопровождалась музыкальными номерами.

Также был показан видеоролик, посвящённый 100-летию известной ассоциации кинокритиков FIPRESCI. После этого состоялось вручение специального приза фильму, отобранному данной организацией. Министерство культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики вручило FIPRESCI благодарственное письмо.

Фестиваль стал вдохновляющим завершением творческого пути для участников, открыв новые горизонты и идеи, а также подтвердил свой статус важной площадки для укрепления сотрудничества между кыргызским и мировым кинематографом.


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URL: https://www.vb.kg/447069
Теги:
кино, фестиваль, Бишкек, Кыргызстан
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