Иван Щербаков получил золотой знак Азиатской ассоциации атлетики

Спортивный директор Федерации лёгкой атлетики Кыргызской Республики Иван Щербаков был награждён золотым знаком Азиатской ассоциации атлетики (ААА) за выдающийся вклад в развитие лёгкой атлетики.

Награда была вручена на конгрессе ААА, который прошёл 24–25 мая 2025 года в городе Куми (Южная Корея). Щербаков был отмечен за 17 лет успешной работы на посту генерального секретаря Федерации и значительные достижения в развитии лёгкой атлетики в Кыргызстане.

Церемония вручения золотого знака состоялась 12 июня в офисе Федерации лёгкой атлетики КР. Награду от имени ААА передал генеральный секретарь ФЛА КР Мелис Надыров.

Это признание подчёркивает важность личного вклада в укрепление позиций Кыргызстана на международной спортивной арене.