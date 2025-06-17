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Иван Щербаков получил золотой знак Азиатской ассоциации атлетики

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- Самуэль Деди Ирие
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Спортивный директор Федерации лёгкой атлетики Кыргызской Республики Иван Щербаков был награждён золотым знаком Азиатской ассоциации атлетики (ААА) за выдающийся вклад в развитие лёгкой атлетики.

Награда была вручена на конгрессе ААА, который прошёл 24–25 мая 2025 года в городе Куми (Южная Корея). Щербаков был отмечен за 17 лет успешной работы на посту генерального секретаря Федерации и значительные достижения в развитии лёгкой атлетики в Кыргызстане.

Церемония вручения золотого знака состоялась 12 июня в офисе Федерации лёгкой атлетики КР. Награду от имени ААА передал генеральный секретарь ФЛА КР Мелис Надыров.

Это признание подчёркивает важность личного вклада в укрепление позиций Кыргызстана на международной спортивной арене.


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URL: https://www.vb.kg/447075
Теги:
легкая атлетика, Кыргызстан
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