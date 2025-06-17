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Рафаэль Физиев объяснил, почему сменил флаг Кыргызстана на азербайджанский

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- Самуэль Деди Ирие
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Известный боец UFC в легком весе Рафаэль Физиев объяснил причины смены национальной символики и перехода от представления Кыргызстана к Азербайджану. В интервью YouTube-каналу SHMS AUTO GROUP спортсмен рассказал, что столкнулся с массовой травлей на религиозной почве в Кыргызстане.

"В Киргизии началась суета на религиозной основе, меня и моё течение начали обвинять. Муфтият сделал необдуманные заявления, после чего фанатики начали массово нападать с хейтом. Никто не отреагировал - ни правоохранительные органы, ни общественность. Это стало для меня сигналом, что это не мой дом. Я ушёл туда, где моя историческая родина и где живут такие же, как я", - отметил Физиев.

Сейчас Рафаэль Физиев выступает в UFC под флагом Азербайджана.


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URL: https://www.vb.kg/447078
Теги:
Азербайджан, смешанные бои, Кыргызстан
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