Сборная Кыргызстана по борьбе отправляется на чемпионат Азии во Вьетнам

Сборная Кыргызстана по борьбе в возрастной категории до 23 лет примет участие в чемпионате Азии, который пройдет с 18 по 26 июня в городе Вунгтау (Вьетнам).

В составе команды выступят борцы в трёх стилях: греко-римской, вольной и женской борьбе. Среди участников - сильнейшие спортсмены страны в разных весовых категориях.

В греко-римской борьбе Кыргызстан представят десять борцов под руководством старшего тренера Атая Замирбекова. В вольной борьбе выступят также десять спортсменов под руководством Ильгиза Жакыпбекова. Женскую команду составят семь участниц, которых тренируют Нурдин Донбаев и Усеналы Рыскулов.

Подробный список участников опубликован на официальном сайте Министерства спорта Кыргызстана - sport.gov.kg.