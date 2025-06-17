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Сборная Кыргызстана по борьбе отправляется на чемпионат Азии во Вьетнам

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- Самуэль Деди Ирие
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Сборная Кыргызстана по борьбе в возрастной категории до 23 лет примет участие в чемпионате Азии, который пройдет с 18 по 26 июня в городе Вунгтау (Вьетнам).

В составе команды выступят борцы в трёх стилях: греко-римской, вольной и женской борьбе. Среди участников - сильнейшие спортсмены страны в разных весовых категориях.

В греко-римской борьбе Кыргызстан представят десять борцов под руководством старшего тренера Атая Замирбекова. В вольной борьбе выступят также десять спортсменов под руководством Ильгиза Жакыпбекова. Женскую команду составят семь участниц, которых тренируют Нурдин Донбаев и Усеналы Рыскулов.

Подробный список участников опубликован на официальном сайте Министерства спорта Кыргызстана - sport.gov.kg.


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URL: https://www.vb.kg/447087
Теги:
вольная борьба, греко-римская борьба, чемпионат, Вьетнам, Кыргызстан
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