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Беллато отрицает симуляцию нокаута после спорного удара в UFC

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- Самуэль Деди Ирие
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Родольфо Беллато категорически отверг обвинения в том, что он притворился нокаутированным во время недавнего боя UFC против Пола Крейга на UFC Atlanta, который завершился техническим ничьей после необычного эпизода.

В поединке шотландец Пол Крейг нанес незаконный ап-кник, когда Беллато был на одном колене. Хотя удар, казалось, не попал в голову, а задел шею, Беллато упал на спину и выглядел без сознания - глаза закрыты, тело расслаблено. Рефери остановил бой и подошёл проверить бойца, который внезапно пришёл в себя и попытался схватить судью.

Этот странный момент вызвал у многих фанатов и бойцов подозрения в инсценировке. Бывший временный чемпион в легком весе Джастин Гэйтжи назвал это "самой большой инсценировкой в истории ММА", а другие выразили схожие сомнения.

Однако сам Беллато в Instagram объяснил, что удар был сильным, вызвал покалывание по всему телу и потерю зрения. "Я не ожидал получить незаконный удар в лицо... после этого я ничего не помню", - написал он. Он подчеркнул, что те, кто его хорошо знает, понимают: он никогда бы не притворился.

Пол Крейг, в свою очередь, выразил надежду, что Беллато не притворялся, заявив, что все бойцы UFC стремятся честно бороться на высшем уровне.

Поединок официально признан технической ничьей, а сообщество ММА разделилось во мнениях относительно поведения Беллато.


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URL: https://www.vb.kg/447093
Теги:
смешанные бои
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