Кылычбек Асеков: Наша цель, чтобы предприниматель мог развить свой бизнес

Интервью с заместителем председателя правления Фонда развития предпринимательства Асековым Кылычбеком Толомушевичем.

- Первый вопрос ознакомительный. Расскажите, пожалуйста, чем, в целом, занимается Фонд развития предпринимательства?

- Наша компания является микрокредитной компанией, а точнее открытым акционерным обществом "микрокредитная компания "Фонд развития предпринимательства"". Компания является финансово-кредитным учреждением, основной деятельностью которого является поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства нашей республики посредством предоставления льготных кредитных средств.

На сегодняшний день компания является единственной микрокредитной компанией, стопроцентным держателем акций которой является государство в лице Министерства финансов КР. Компания на данный момент имеет 13 действующих филиалов, которые расположены во всех областях нашей республики.

- А как технически выглядит ваша помощь предпринимателям?

- Хочу здесь отметить, что основной целью нашей компании является не получение сверхприбыли, а оказание поддержки субъектам предпринимательства путем выдачи льготных кредитных средств и создания новых рабочих мест.

Но если судить по процентным ставкам, выдаваемым другими микрокредитными компаниями, процентные ставки по нашим кредитным продуктам являются гораздо льготным. Средний размер процентных ставок, по которым мы выдаем кредиты это 16% годовых. В конце апреля текущего года, Кабинетом Министров КР была утверждена отдельная государственная программа. Программа так и называется "Льготное кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства". Кабинет Министров определил нашу компанию реализатором данного проекта.

По вышеуказанному проекту кредитные средства будут выдаваться под 8% годовых. В общей сложности мы получаем свои 12% годовых, из которых субъекты предпринимательства нам платят всего лишь 8% годовых, а 4% годовых за субъектов предпринимателя нам возмещает Министерство финансов КР в качестве государственной поддержки. Это на сегодняшний день является достаточно льготной процентной ставкой по сравнению с процентными ставками, выдаваемыми как микрокредитными компаниями, так и банками, за исключением кредитов выдаваемым по государственным программам.

По данной программе кредитные средства будут выдаваться по всем отраслям экономики, за исключением агропромышленного комплекса. Кабинетом Министров КР было принято это решение в связи с тем, что в настоящее время Кабинетом Министров КР реализуется ряд других государственных программ, связанных с выделением льготных кредитов на сельское хозяйство, то есть в целях исключения.

- А статистику вы введете? К примеру, скольким предпринимателям за прошлый год была оказана помощь?

- Только за последние три года, льготными и кредитными средствами были обеспечены порядка 1498 субъектов предпринимательства на сумму более 1,8 млрд сомов. Если говорить о поддержке женщин-предпринимателей, то доля поддержки женщин-предпринимателей составляет порядка 24% от общего объема кредитного портфеля.

Компании поставлена задача оказание поддержки субъектам предпринимательства в регионах республики путем создания дополнительных рабочих мест. В связи с чем, предпринимателям городов Бишкек и Ош кредитные средства на сегодняшний день выдаются под 16% годовых, когда как предпринимателям регионов кредиты предоставляются под 12% годовых.

Также в прошлом году было заключено соглашение с Государственным банком развития, который предоставил нашей компании средства в размере 150 млн сомов. В целях поддержки и развития субъектов предпринимательства в регионах, по требованию Госбанка развития, мы по данному проекту кредиты выдаем только в регионах, за исключением городов Бишкек и Ош. Кредиты по данному проекту выдаются под 12% годовых, а для субъектов Баткенской области под 11% годовых.

- А каким отраслям вы даете предпочтение?

У нас на данный момент кредиты выдаются по 8 кредитным продуктам. Кредитные продукты были разработаны специально по всем отраслям. К примеру:

- кредитный продукт "Агрокредит", кредиты выдаются на развитие сельского хозяйства.

- кредитный продукт "Бизнес-авто", кредиты выдаются для субъектов предпринимательства, которые занимаются грузоперевозками, услугами такси и закупки спецтехники.

- кредитный продукт "Зеленый кредит", для финансирования проектов. покупки товаров и услуг, направленных на снижение вредного воздействия на окружающую среду и повышение энергоэффективности.

- кредитный продукт "Ондуруш", кредиты выдаются на развитие производства.

- в целях поддержки женщин-предпринимателей, есть отдельный кредитный продукт – "Айым Көмөк", по данному продукту кредиты предоставляются именно женщинам-предпринимателям.

К слову, недавно было заключено трехстороннее соглашение между Министерством финансов КР, Министерством экономики КР и Фондом развития предпринимательства КР, по данному Соглашению нам будут представлены порядка 22 млн сомов, данные кредитные средства являются средствами Азиатского банка развития. По данной программе кредитные средства будут выдаваться по 12% годовых и по требованию Азиатского банка развития все эти средства будут направлены на поддержку женщин-предпринимателей. Хотелось бы отметить, что по данной программе 22 млн сомов будут выдаваться из средств Азиатского банка развития, а 22 млн сомов в качестве софинансирования будут выдаваться за счет собственных средств Фонда развития предпринимательства. То есть в итоге по данной программе будет выдано кредитов 44 млн сомов.

- А можете привести примеры каких-то успешных региональных проектов?

- Да, конечно. К примеру, компанией были выделены средства одному предпринимателю из Талас который занимается очисткой и сортировкой фасоли. Он начал свой стартовый капитал всего лишь с 70 тысяч сомов, благодаря поддержке Фонда развития предпринимательства он расширил свой бизнес. В настоящее время он начал экспортировать фасоль в Грузию, Турцию и Россию. То есть уже полностью его производство идет на экспорт.

Много профинансированных проектов, связанных с развитием туризма. Благодаря поддержке Фонда развития предпринимательства некоторые наши клиенты открыли свои туристические базы как на Иссык-Куле, так и в Нарынской области.

Компания старается к каждому предпринимателю найти индивидуальный подход. Недавно к нам приходили женщины-швейники, им как с предпринимателям города Бишкек был положен кредит под 16% годовых. Учитывая, что продукция которую они производят идет на экспорт, Компанией прорабатывается вопрос поддержки данных предпринимателей путем выдачи кредитов под 12 % годовых.

Как я уже говорил, наша цель - не получение сверхприбыли, а именно поддержка субъектов предпринимательства. Когда-как другие микрокредитные компании в основном кредитуют субъектов на потребительские цели, то у нас общий объем потребительских кредитов составляет всего лишь 2% от общего объема кредитного портфеля.

То есть наши кредитные продукты нацелены именно на выдачу кредитов субъектам предпринимательства осуществляющих свою деятельность во всех сферах экономики нашей республики. Уже с этого года Кабинет Министров КР начал нас привлекать к участию в государственной программе.

Если в этом году мы успешно реализуем государственную программу по обеспечению субъектов предпринимательства льготными кредитными средствами, которая является пилотным проектом, надеемся, что Фонд развития предпринимательстива в последующие годы будет на постоянной основе участвовать в госпрограммах.

- Теперь понятно, в чем ваше отличие от частных финансовых учреждений. Есть ли еще какие-то отличия?

- Еще одним нашим главным отличием является тот факт, что наши кредитные специалисты всячески помогают заявщикам. В основном заявители, которые хотят получить кредит, не имеют опыта в составлении бизнес-плана. Наши кредитные специалисты помогают им в составлении корректных бизнес-планов и консультируют их по вопросам разумного использования кредитных средств. Мы тоже не хотим, чтобы субъект, получив кредит, использовал его впустую. Наша цель, чтобы субъект мог развить свой бизнес. Поэтому наши кредитные специалисты по максимуму консультируют и помогают им в составлении бизнес-плана и дальнейшего целевого использования кредитных средств.

Как было отмечено выше, компания имеет 13 действующих филиалов, которые расположены во всех областях нашей республики., в этом месяце открыли филиал в Аксыйском районе. В целях обеспечения льготными кредитными средствами предпринимателей всех регионов нашей республики, компания планирует до конца этого года открыть представительства уже во всех районах нашей республики.

Если на данный момент свои представительства во всех регионах имеют только Айыл банк и Элдик банк, то мы будем уже третьим институтом по кредитованию, который будет иметь филиальную сеть уже во всех регионах нашей республики.

Также компания предоставляет льготные периоды по погашению кредитов, графики погашения составляются индивидуально по согласованию с заемщиком. Кроме того, хотелось бы отметить, что у многих банков и микрокредитных компаний есть требования, чтобы субъект предпринимательства до подачи заявки на получение кредита вел свой бизнес хотя бы на протяжении последних 6 месяцев или 1 года, у нашей компании такого требования нет. Если субъект предпринимательства зарегистрирован в статусе индивидуального предпринимателя, неважно сегодня зарегистрирован или вчера, кредитные специалисты принимают заявку, консультируют и проводят соответствующую работу по выдаче кредита.

Потом еще одна наша особенность заключается в том, что субъект предпринимательства, который получил кредит, имеет право погасить свою задолженность досрочно. У многих банков и микрокредитных компаний есть требование, чтобы предприниматели при досрочном погашении должны уведомить их за месяц, а у нас, субъект предпринимательства может без предварительного уведомления погасить свою задолженность досрочно.

- Как Фонд обеспечивает прозрачность распределения финансовых средств? Какие-то механизмы существуют?

Как было отмечено выше, в конце апреля текущего года Кабинетом Министров КР была утверждена отдельная программа "Льготное кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства", по этой программе планируется выдача кредитов в общей сумме 500 млн сомов. Мы эти средства уже распределили по всем районам республики. На нашем сайте специально открыли отдельный раздел, где субъект предпринимательства может уже в онлайн-режиме подать свою заявку, и потом в отдельном разделе сможет следить за своей очередностью.

То есть бумажной волокиты тут уже нет. Предприниматель в онлайн-режиме может просто сам зайти на наш сайт, зарегистрироваться и подать заявку.

- С какими международными или иностранными структурами вы сотрудничаете?

- На данный момент в основном мы проводим работу с отечественными институтами, в частности, это Госбанк развития КР, Гарантийный фонд. И, как я до этого отметил, уже заключено соглашение с по средствам Азиатского банка развития.

Тоже в планах нашей компании вести переговоры с другими инвесторами.

Перенимаете ли вы опыт частных учреждений?

Конечно, тоже стараемся перенимать успешный опыт других институтов, которые занимаются микрокредитованием. Это также касается микрокредитных компаний и коммерческих банков, успешно действующих в Казахстане, Узбекистане или России.

- Были ли жалобы предпринимателей на Фонд развития предпринимательства?

- Пока жалоб нет. На нашем официальном сайте есть отдельный раздел, в котором наши заявщики могут оставлять свои претензии или недовольства, в том числе пожаловаться на наших сотрудников, но пока таких случаев не было.

Как я уже выше говорил, мы специально открываем представительства во всех районах республики, чтобы более тесно работать с населением. Постараемся, чтобы каждый житель нашей республики имел положительное мнение о Фонде развития предпринимательства.

Когда единственным акционером Фонда стало Министерство финансов КР, нам стали на ежегодной основе выделять средства на увеличение уставного капитала. Вот на днях ожидается выделения еще 500 млн сомов на эти цели. Потом принято решение кабинета министров от 29-го апреля о выделении бюджетного кредита в сумме 678 млн. сомов на достаточно годных условиях.

Уже по данной программе у нас разработано 2 новых кредитных продукта. На данный момент мы ожидаем деньги, как будут поступления денежных средств, мы уже начнем кредитовать субъектов предпринимательства под 8% годовых. Кроме того, разработан 2 отдельных кредитных продукта, один из них называется "зеленое авто". По данному продукту планируется выдача кредитов на приобретение электромобилей и гибридных автомобилей под 12% годовых. На данный момент ни в одном коммерческом банке, ни в одной микрокредитной компании таких процентных ставок нет по выдаче кредитов на приобретение автомобилей.

В основном кредиты за покупку автомобилей выдаются под 18-22%. Отдельно хочу отметить, что по данному проекту мы будем выдавать кредиты и физическим лицам.

Второй кредитный продукт называется "зеленым кредитом". По данному кредитному продукту мы будем выдавать кредиты под 12% годовых на газификацию, на установку тепловых насосов, на утепление зданий и лоджий и другие цели, связанные с улучшением экологической безопасности, кредиты будем выдавать также физическим лицам включая жителей городов Бишкек и Ош.

Планируется, что деньги мы получим до конца этого месяца, и уже с июля месяца мы уже начнем выдавать кредиты.