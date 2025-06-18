"Страны СНГ должны преодолеть "дефицит" цифрового суверенитета"

В ходе международного онлайн-брифинга, организованного Центром геополитических исследований "Берлек-Единство" (г. Уфа), Центром исследовательских инициатив "Ma'no" (г. Ташкент) и сетевым изданием "Восточный экспресс 24", прозвучало выступление Дениса Борисова, заведующего лабораторией Центра региональных сравнительных исследований "Россия - Центральная Азия" Новосибирского государственного университета экономики и управления

– В контексте обсуждения современных угроз и вызовов безопасности в Центральной Азии особое внимание следует уделить технологическим аспектам межгосударственного взаимодействия. Комплексное решение вопросов, связанных с применением искусственного интеллекта в сфере безопасности, требует системного подхода к реализации ряда задач. Это включает в себя обеспечение самостоятельности и суверенитета в цифровом информационном пространстве.

В условиях глобализации и цифровизации традиционные сферы межгосударственного взаимодействия сохраняют свою значимость, однако требуют адаптации к новым реалиям. Однако в цифровом информационном пространстве наблюдается дефицит суверенитета, что актуализирует необходимость разработки единой концепции обеспечения безопасности в данной сфере.

Создание единой системы цифровых технологий на основе верифицированных дата-центров может стать важным шагом в этом направлении. Однако на данный момент отсутствуют четкие перспективы реализации подобных инициатив. Вместо этого наблюдается фрагментарное развитие отдельных проектов, таких как создание цифрового хаба в Астане

Обеспечение бесперебойной работы дата-центров является критически важным аспектом. Сотрудничество в области энергетики, включая атомную и традиционную, создает благоприятные условия для развития цифровых технологий.

Разработка собственных технологий искусственного интеллекта представляет собой сложную задачу, требующую комплексного подхода. Важно определить стандарты и подходы к использованию ИИ в Вооруженных силах, а также разработать механизмы контроля и управления данными.

Спутниковая связь играет ключевую роль в обеспечении коммуникационных коридоров и военных технологий. Анализ опыта специальной военной операции на Украине подтверждает важность развития спутниковой инфраструктуры для повышения эффективности вооруженных действий.

Источник: ВЭС24