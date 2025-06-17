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Счётная палата КР предложила пути повышения прозрачности бюджета

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Счётная палата Кыргызской Республики представила Жогорку Кенешу ежегодный отчёт за 2024 год. По итогам аудита и аналитической работы были выявлены дополнительные бюджетные резервы в размере 88,6 миллиарда сомов, которые при должных мерах могут быть привлечены в доходную часть государственных и местных бюджетов. Одновременно установлено неэффективное и нерациональное использование бюджетных средств на сумму 29,9 миллиарда сомов.

Счётная палата подчёркивает: подобные потери возникли из-за нецелевого расходования государственных и муниципальных ресурсов, а также вследствие слабых управленческих решений. Такие факты свидетельствуют о необходимости улучшения бюджетной дисциплины и повышения эффективности управления госфинансами.

Также в отчёте зафиксированы 1 617 случаев процедурных нарушений - от несоблюдения национального законодательства и внутренних нормативных требований до отклонений от норм международных соглашений.

Хоть выявленные резервы не считаются финансовыми нарушениями, они рассматриваются как потенциальные источники дохода, если будут обеспечены своевременные действия со стороны профильных органов.

По мнению Счётной палаты, результаты аудита указывают на наличие системных проблем в управлении бюджетами и подчеркивают необходимость продолжения реформ в этой сфере. Ведомство намерено и далее тесно сотрудничать с органами исполнительной и законодательной власти для укрепления прозрачности и ответственности при использовании государственных ресурсов.


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URL: https://www.vb.kg/447112
Теги:
бюджет, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Счетная палата
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