Посольство Индии в КР приглашает бишкекчан на празднование Дня йоги

Посольство Индии в Бишкеке, мэрия столицы готовятся к празднованию 11-го Международного день йоги, которое состоится в субботу, 21 июня 2025 года с 08:00 около памятника Курманжан Датке.

Посольство Индии приглашает жителей Бишкека и близлежащих районов присоединиться к празднованию 11-го Международного дня йоги. Как всегда, оно предусматривает яркую и насыщенную программу. Мероприятие включает в себя занятие йогой под руководством инструктора по йоге посольства, культурную программу и угощения. Более подробная информация - в прилагаемом флаере. Футболки и кепки для йоги будут выдаваться в порядке живой очереди.

Тема 11-го Международного дня йоги созвучна с ее философией – "Йога для единой Земли, единого здоровья". По мнению разных историков-востоковедов, йога возникла более 6000 лет назад в Индии и до сих пор считается оздоровительной практикой, которая, как уверяют ее приверженцы и врачи, лечит не только тело, но и душу, помогает достигнуть гармонии, психологического и физического благополучия.

Напомним, в сентябре 2014 года, в ходе 69 сессии Генеральной Ассамблеи ООН, представительство Индии внесло проект резолюции о введении Международного дня йоги. Его поддержали около 130 государств, что стало абсолютным рекордом для документа подобного рода. И с того времени праздник теперь отмечается во всем мире 21 июня, - в день летнего солнцестояния.