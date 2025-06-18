Для продажи арбузов и дынь в Кыргызстане выделяют спецплощадки

На сегодняшний день по всей территории Кыргызской Республики органами местного самоуправления совместно с Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности определены и подготовлены специальные торговые площадки для реализации бахчевых культур, в частности арбузов и дыни.

Эта мера направлена на поддержку отечественных крестьян и фермеров и принята с целью предотвращения возможных трудностей с реализацией местной продукции в сезон массового сбора урожая.

Для удобства сельхозпроизводителей по каждому месту продажи закреплены ответственные сотрудники. С ними можно заранее связаться и получить необходимую информацию о местоположении, графике работы и условиях размещения. Это позволяет фермерам своевременно планировать логистику и реализовывать продукцию напрямую, без посредников и лишних затрат.

Министерство неизменно стремится к всесторонней поддержке фермеров и созданию благоприятных условий для устойчивого развития аграрного сектора, призывая местные органы власти, бизнес и всех потребителей активно содействовать продвижению отечественной продукции и выбирать вкусные, качественные арбузы и дыни, выращенные местными фермерами.