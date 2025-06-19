Цифровая регистрация мигрантов или визовый режим: что лучше?

Предварительная цифровая регистрация иностранцев из "безвизовых" стран, эксперимент по введению которой стартует в России 30 июня, уже вызвала тревогу в странах Средней Азии. Между тем в текущей ситуации эта мера является едва ли не единственной разумной альтернативой введению полноценного визового режима.

В информационном пространстве стран Средней (Центральной) Азии, которое у нас благодаря русскому языку в значительной мере до сих пор является общим, в связи с изменением порядка въезда в РФ ощущается озабоченность. Некоторые СМИ подают эту новость едва ли не как введение Россией визового режима. Так, издание tengrinews.kz 9 июня опубликовало статью под заголовком "Россия вводит "визовый режим" с Казахстаном 30 июня: что происходит". Однако при внимательном прочтении получается, что издание опровергает свой собственный заголовок, отмечая, что новый порядок пересечения границы РФ является введением дополнительных требований при въезде в страну. Они предусматривают сдачу биометрических данных (дактилокопирование) на пограничных пунктах пропуска и предварительную регистрацию на "Госуслугах" с помощью специального приложения для создания цифрового профиля мигранта.

Секретом эти нововведения ни для кого не являлись. Еще 28 ноября прошлого года российский МИД опубликовал сообщение для СМИ, в котором и оповестил все заинтересованные структуры о грядущих изменениях при пересечении государственной границы. Наиболее чувствительными они являются для "миграционной тройки" Средней Азии – Таджикистана, Узбекистана и Киргизии, генерирующих большую часть трудовой миграции в Россию. Хотя неизбежно почувствуют их и другие страны СНГ, связанные с РФ большими миграционными потоками.

Изменения эти связаны с постановлением правительства России № 1510 "О проведении эксперимента по апробации правил и условий въезда в РФ и выезда из РФ иностранных граждан и лиц без гражданства", принятым 7 ноября 2024 г. В нем говорится о проведении эксперимента "Цифровой профиль иностранного гражданина", который направлен на усиление контроля за миграционными потоками.

Эксперимент должен пройти в два этапа. На первом из них (с 1 декабря 2024 г. по 30 июня 2025 г.) был предусмотрен сбор биометрических данных иностранцев (фотографирование и отпечатки пальцев) в четырех московских аэропортах (Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский), а также на автомобильном пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области. В ходе второго этапа (30 июня 2025 г. – 30 июня 2026 г.) всем въезжающим из "безвизовых" стран необходимо будет с помощью специального мобильного приложения ruID пройти предварительную электронную регистрацию на Едином портале госуслуг. Исключение будет сделано для трех категорий въезжающих: 1) граждан Белоруссии; 2) детей, не достигших 6-летнего возраста; 3) дипломатов и членов официальных делегаций.

"Госуслуги" в связи с этими нововведениями поясняют, что заявление в электронной форме необходимо подать не ранее чем за 90 и не позднее чем за 72 часа до въезда в Россию. В случае срочного въезда заявление надо подать не менее чем за 4 часа, указав при этом причину его экстренного характера и приложив соответствующие документы. Основаниями для этого являются смерть члена семьи или близкого родственника, а также болезнь или лечение въезжающего. Заявление о въезде необходимо заполнить с помощью специального приложения ruID с логином и паролем от "Госуслуг".

Если регистрации у желающего въехать в Россию, на "Госуслугах" нет, ее необходимо пройти. При заполнении электронного заявления перед въездом на главной странице приложения ruID в блоке "Электронная авторизация поездки" указываются сведения о документе, который будет использоваться при пересечении границы (паспорт или свидетельство о рождении для ребенка), регионы, которые планируется посетить, цель поездки и сроки пребывания, а также данные на детей, которые въезжают вместе с мигрантом.

Тем иностранцам, которые при пересечении российской границы ранее не сдавали свои биометрические данные, сделать это можно будет в том же приложении ruID. Для этого при заполнении заявления о въезде на этапе регистрации биометрии фотографируется лицо, паспорт, который будет использоваться при въезде, а также производятся три записи голоса, для чего необходимо произнести появляющиеся на экране цифры. Если биометрия ранее уже регистрировалась, необходимо просто сделать фотографию лица. Все эти данные автоматически отправятся на проверку, а в случае обнаружения ошибки регистрацию надо будет пройти заново.

До сих пор никакие биометрические данные гражданами "безвизовых" государств СНГ на российских пограничных пунктах пропуска не сдавались. Как следствие, силовые структуры не имели возможности контролировать ни состав входящих и исходящих миграционных потоков, ни перемещение иностранцев по территории страны.

Важным преимуществом предварительной электронной регистрации мигрантов на "Госуслугах" является возможность узнать о наличии запрета на въезд еще до поездки, то есть до покупки билетов и прибытия в пограничный пункт пропуска. Это избавит попавшего под такой запрет иностранца и членов его семьи от ненужных трат и последующей высылки на родину.

После теракта в "Крокус Сити Холле" количество таких ограничений заметно возросло, а значит, масштабы проблемы заметно увеличились. Так, по итогам прошлого года МВД РФ запретило въезд в страну 267,2 тыс. иностранцев, что в полтора раза больше, чем в 2023 г., когда миграционные правила были прежними. За первый квартал 2025 г. въезд в РФ был запрещен 60,4 тыс. иностранцев, что на 4,2 тыс. превысило показатели того же периода прошлого года. Как поясняет при этом tengrinews.kz, даже при отсутствии запрета со стороны МВД въезд в Россию может быть запрещен другими ведомствами – ФСБ, СВР и др.

При отсутствии ограничений на въезд и успешном прохождении регистрации у иностранца после пересечения госграницы и подтверждения записи на "Госуслугах" в приложении сформируется QR-код, который можно будет предъявлять при проверках сотрудникам полиции. По сути, он и будет удостоверять законность пребывания в стране. Кроме того, если мигрант прибыл в Россию для работы, приложение передаст его сведения в Социальный фонд для оформления СНИЛСа, который является обязательным документом при трудоустройстве. После пересечения границы СНИЛС появится в личном кабинете на "Госуслугах" в течение 5 дней.

Тем самым Российское государство получает цифровой инструмент контроля над миграцией, которую ранее в сущности можно было регулировать только при помощи регулярных проверок со стороны силовиков. При отсутствии QR-кода находиться в стране иностранец не должен, а отсутствие СНИЛСа говорит о том, что работает он нелегально.

В западной прессе ужесточение миграционной политики России на протяжении последнего года вполне обоснованно связывается с терактом в "Крокус Сити Холле". В числе его последствий американский The Diplomat отмечает увеличение числа проверок, а также изменение миграционного законодательства – введение реестра контролируемых лиц, отмену упрощенного порядка получения вида на жительство для супругов граждан России, введение тестирования по русскому языку для детей мигрантов, проверку законности их пребывания в стране, необходимость узаконить его до 1 сентября 2025 г. и т.п. Но даже он признает, что введение предварительной регистрации при въезде в страну сегодня является общемировой тенденцией.

Так, Евросоюз к концу 2026 г. введет Европейскую систему информации и авторизации поездок (ETIAS) для граждан государств с безвизовым режимом, которая будет привязана к паспорту путешественника. А Великобритания еще в 2023 г. ввела систему электронного разрешения на поездки (ETA), которая требует предварительной регистрации для иностранных граждан, которые въезжают в страну без визы.

По сути вводимая в РФ система является альтернативой визовому режиму с азиатскими странами СНГ, введения которого все настойчивее требует от российских властей общественное мнение. В условиях нарастания внешних и внутренних угроз усиление контроля над миграцией неизбежно, и более мягкая его форма для стран Средней Азии является гораздо более предпочтительной, чем жесткое визовое регулирование.

Источник: ritmeurasia.ru