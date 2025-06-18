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Минсельхоз и аграрный вуз наладили дуальное обучение студентов

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- Светлана Лаптева
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С 1 марта 2025 года студенты Кыргызского национального аграрного университета имени К.И. Скрябина начали получать дуальное образование на базе передовых сельхозпредприятий и организаций. Проект реализуется при поддержке Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По данным ведомства, обучение проходит на базе хозяйств "Расул", "Гиляз", "Жумабек", а также предприятий "ЭлДан Аталык Групп", "Салих LTD", "Tомат Кей Джи", "Агроми КейДжи", "Бай Дыйкан", "Агроветазия", "Айыл Банк" и других. Студенты также проходят практику в учебном центре Министерства финансов и в самом Минсельхозе.

Дополнительно 75 студентов Аграрного университета участвуют в дуальных программах в Германии и Польше, а 84 обучаются на практике в Казахстане.

В рамках дуального подхода в университет приезжают успешные фермеры и представители агропредприятий, чтобы делиться опытом, читать лекции и взаимодействовать с преподавателями и студентами. Учебно-технологические и производственные практики проводятся непосредственно на местах - в хозяйствах и на предприятиях аграрного сектора.

Инициатива стала продолжением масштабного проекта "Агродиалог", который уже два года укрепляет сотрудничество между аграрными вузами, фермерами и бизнесом. По словам представителей министерства, программа демонстрирует хорошие результаты и будет продолжена.


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URL: https://www.vb.kg/447143
Теги:
вуз, образование, Минсельхоз
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