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Чабанам, у которых погибли сотни овец, построят новую усиленную кошару

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Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики отреагировало на инцидент с потерей большого количества скота у чабанов в Иссык-Кульской области.

Напомним, в ночь с 10 на 11 июня 2025 года у скотоводов М. Амазбаева и Т. Жунушова на джайлоо Чым-Там (Жети-Огузский район) на стадо овец (1200 голов) внутри кошары напал хищник, а из-за давки погибло предположительно 300 овец.

Отмечается, что общественный фонд Snow Leopard Foundation выразил готовность построить на месте происшествия новый, усиленный кошар с ограждением, исключающим проникновение крупных хищников.


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URL: https://www.vb.kg/447148
Теги:
животные, Иссык-Кульская область
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