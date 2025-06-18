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Садыр Жапаров: Министры должны работать честно - пощады никому не будет

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Президент Садыр Жапаров предостерег новых членов кабинета министров от бездействия и коррупции. Об этом сегодня он заявил на заседании Жогорку Кенеша, где семь министров официально принесли присягу.

"Если новые министры будут заниматься не тем, чем следует, - меры будут приняты. Пощады не будет никому. Делайте выводы и приступайте к работе", - заявил глава государства.

Обращаясь к новоназначенным руководителям, он отметил, что перед ними стоят серьезные задачи: "Вы направлены в министерства, где работы много. Вас назначили, потому что верят в ваш профессионализм и честность. Вы дали присягу перед народом и парламентом - не забывайте об этом".

Президент добавил, что добросовестный труд принесет поддержку со стороны общества, однако предостерег от злоупотреблений: "Если вы пришли во власть с личными интересами, если окажетесь замешаны в коррупции - вы будете опозорены перед народом. О вас и ваших родных останется лишь дурная слава" - добавил президент.

Источник: Кабар


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URL: https://www.vb.kg/447153
Теги:
Садыр Жапаров, Кыргызстан, Кабинет министров
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