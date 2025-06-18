Отдыхай, смотри, общайся –"Переходи на О! Комбо" и забудь про трафик

Лето – самое время отдыхать и наслаждаться любимыми развлечениями, пока едешь к любимому озеру или отдыхаешь в парке.

"Переходи на О! Комбо" даёт всё и сразу – и даже больше! Например, ещё +40 ГИГАБАЙТОВ бесплатно к базовым пакетам услуг. Это ещё больше YouTube и любимых соцсетей, ещё больше свободы не думать о трафике. Выбирайте ещё одну бесплатную комбо-опцию и включайтесь в лето по полной!

2 комбо-опции на выбор бесплатно – вы сами решаете, что вам нужнее:

+40 ГБ интернета на максимальной скорости; подписка на "Яндекс Плюс": музыка, кино, скидка на поездки по тарифам "Комфорт", "Комфорт+" и "Бизнес" в Яндекс Go, электронные и аудиокниги; бесплатная раздача Wi-Fi; более 200 ТВ-каналов в приложении O!TV в отличном качестве; онлайн-кинотеатр ETNOMEDIA: кино, мультфильмы и сериалы на кыргызском языке; онлайн-кинотеатр PREMIER: популярные сериалы, фильмы и шоу со всего мира; онлайн-кинотеатр START: лучшие российские фильмы, сериалы и мультфильмы; онлайн-кинотеатр WINK: эксклюзивные сериалы, фильмы и шоу.

"Переходи на О! Комбо" – это свобода общения и развлечений:

Безлимитные звонки и SMS внутри сети О!, бесплатные пакеты минут для звонков на другие мобильные сети КР – будьте на связи с родными и друзьями; Много интернета для всего – от переписок до сериалов; ТОП 40 ТВ-каналов в приложении O!TV – фильмы, спорт, шоу, которые можно смотреть с 5 разных устройств одновременно.

Соберите свою идеальную комбинацию и пользуйтесь тем, что действительно нужно именно вам.

Подключайте тарифы "Переходи на О! КОМБО", выбирайте и меняйте комбо-опции в приложении "Мой О!" на ваше усмотрение. Подробнее о тарифах линейки "КОМБО" можно узнать на сайте perehodi.o.kg.

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