Погода
$ 87.35 - 87.65
€ 100.17 - 101.17

В Бишкеке начали использовать инновационные мешки для полива деревьев

186  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Муниципальное предприятие "Бишкекзеленстрой" внедряет новую технологию ухода за зелёными насаждениями - специальные мешки для полива с медленным высвобождением воды, которые обеспечивают эффективный и экономичный полив деревьев в условиях городской среды. Об этом сообщает столичная мэрия.

По ее данным, в рамках пилотного проекта приобретено около 2000 мешков. Все мешки уже установлены и активно используются на территориях, где полив затруднён или отсутствует централизованное орошение.

Каждый мешок вмещает до 50 литров воды, которая подаётся равномерно в течение суток, обеспечивая необходимое увлажнение прикорневой зоны без переувлажнения и потерь влаги.

Преимущества технологии:

- суточный капельный полив без участия человека;

- экономия воды и ресурсов;

- повышение приживаемости саженцев;

- удобство использования на удалённых и сложных участках.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/447168
Теги:
мэрия, Бишкек, полив
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  