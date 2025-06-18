В Бишкеке начали использовать инновационные мешки для полива деревьев

Муниципальное предприятие "Бишкекзеленстрой" внедряет новую технологию ухода за зелёными насаждениями - специальные мешки для полива с медленным высвобождением воды, которые обеспечивают эффективный и экономичный полив деревьев в условиях городской среды. Об этом сообщает столичная мэрия.

По ее данным, в рамках пилотного проекта приобретено около 2000 мешков. Все мешки уже установлены и активно используются на территориях, где полив затруднён или отсутствует централизованное орошение.

Каждый мешок вмещает до 50 литров воды, которая подаётся равномерно в течение суток, обеспечивая необходимое увлажнение прикорневой зоны без переувлажнения и потерь влаги.

Преимущества технологии:

- суточный капельный полив без участия человека;

- экономия воды и ресурсов;

- повышение приживаемости саженцев;

- удобство использования на удалённых и сложных участках.