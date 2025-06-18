"Кыргызстан открыт для долгосрочного партнерства с российским бизнесом"

Россия остаётся одним из ключевых торговых партнеров Кыргызстана. В 2024 году объем взаимной торговли составил $3,6 миллиарда, увеличившись за год на 14% за 1 квартал 2025 года. Оборот составил более $70 млн. Таким образом товарооборот России и Кыргызстана достигает более 22%. Нашими сторонами поставлена задача довести этот показатель до $5 млрд в год. Об этом в рамках ПМЭФ заявил посол КР в РФ Кубанычбек Боконтаев, передает корреспондент VB.KG.

"Для достижения этой цели активизируется торговля, устраняются барьеры, развиваются новые форматы взаимодействия, включая электронную коммерцию, внедряются экспортные инструменты, поддерживаются совместные промышленные инициативы. Россия также занимает ведущие позиции по объемам прямых инвестиций в Кыргызстан. За последние 3 года приток российских инвестиций составил более $500 млн, 2024 году -около $200 млн, что также превышает более 20% от общего объема прямых иностранных инвестиций в нашу страну", - подчеркнул Боконтаев.

Он также отметил, что российский бизнес активно работает в сельском хозяйстве, промышленности, туризме и финансовом секторе.

"Кыргызстан создает благоприятные условия для инвесторов, действует либеральное законодательство и предоставляются налоговые льготы, упрощены процедуры регистрации, развивается индустриальные и логистические парки, обеспечивается доступ к льготному финансированию. Особую роль играет РКФР. Он профинансировали в КР свыше 3500 проектов на сумму более $800 млн. На данный момент реализуются масштабные проекты в энергетике и строительной отрасли, создаются 1000 рабочих мест. Среди ключевых проектов запуск второй линии по производству базальтового волокна Бишкеке, строительство швейной фабрики, производству стеклопакетов с использованием современного оборудования, а также подготовка к созданию завода по производству инсулина. Обсуждается проекты по локализации сборочных производств в сфере машиностроения, принимаются меры по улучшению бизнес среды, принят закон о бессрочном налоговых льготах для резидентов Парка высоких технологий, развивается система национальных инвестиционных проектов, поддерживается малый и средний бизнес, утверждены программы по льготному кредитованию и развитию кластеров. Отдельное внимание уделяется поддержке женщин предпринимателей", - рассказал Боконтаев.

Дипломат особо подчеркнул, что Кыргызстан открыт для конструктивного и долгосрочного партнерства с российским бизнесом и готов к реализации совместных инвестиционных проектов.