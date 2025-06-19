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С 1 июля в Кыргызстане начнут штрафовать за отсутствие полиса ОСАГО

300  0
- Назгуль Абдыразакова
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Согласно постановлению кабинета министров Кыргызской Республики, с 1 июля 2025 года владельцы автотранспортных средств, не оформившие полис обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), будут подвергаться штрафам. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Необходимые документы для получения полиса:

- заявление о заключении договора;

- паспорт, военный билет или водительское удостоверение (для физ. лиц);

- копия свидетельства о регистрации или перерегистрации юр. лица (для юр. лиц);

- свидетельство о регистрации транспортного средства (техпаспорт);

- диагностическая карта (при наличии);

- документ, подтверждающий право владения ТС, или доверенность с правом распоряжения.

Размер штрафа:

- физическим лицам - 3 000 сомов;

- юридическим лицам - 13 000 сомов.

Тарифы и страховые суммы:

- гибель человека - до 300 000 сомов;

- травмы - до 100 000 сомов;

- повреждение имущества - до 150 000 сомов.

Основное:

1. Базовая стоимость ОСАГО - от 1680 сомов;

2. Выплаты покрывают ущерб третьим лицам;

3. Компенсации - от 100 000 до 150 000 сомов.


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URL: https://www.vb.kg/447180
Теги:
страхование, штраф, Кыргызстан, автомобили
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