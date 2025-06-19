С 1 июля в Кыргызстане начнут штрафовать за отсутствие полиса ОСАГО

Согласно постановлению кабинета министров Кыргызской Республики, с 1 июля 2025 года владельцы автотранспортных средств, не оформившие полис обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), будут подвергаться штрафам. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Необходимые документы для получения полиса:
- заявление о заключении договора;
- паспорт, военный билет или водительское удостоверение (для физ. лиц);
- копия свидетельства о регистрации или перерегистрации юр. лица (для юр. лиц);
- свидетельство о регистрации транспортного средства (техпаспорт);
- диагностическая карта (при наличии);
- документ, подтверждающий право владения ТС, или доверенность с правом распоряжения.
Размер штрафа:
- физическим лицам - 3 000 сомов;
- юридическим лицам - 13 000 сомов.
Тарифы и страховые суммы:
- гибель человека - до 300 000 сомов;
- травмы - до 100 000 сомов;
- повреждение имущества - до 150 000 сомов.
Основное:
1. Базовая стоимость ОСАГО - от 1680 сомов;
2. Выплаты покрывают ущерб третьим лицам;
3. Компенсации - от 100 000 до 150 000 сомов.