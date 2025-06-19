На рынке Джалал-Абада произошёл крупный пожар

Сегодня, 19 июня, в Джалал-Абаде вспыхнул пожар на рынке "Береке". Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По ее данным, сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в утренние часы.

В 09:15 на место происшествия были направлены два подразделения пожарно-спасательной части №20 города Джалал-Абада.

Позже в 09:28 к тушению пожара подключились ещё два подразделения. Таким образом, всего в ликвидации возгорания задействованы четыре пожарных расчёта.

Кроме того, на место прибыли бригада скорой медицинской помощи и сотрудники МВД.

Дополнительная информация будет предоставлена позднее.