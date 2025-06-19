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Ташиев выступил на конференции по цифровой безопасности

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- Светлана Лаптева
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Заместитель председателя кабинета министров КР –председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев , выступая на открытии первой Международной конференции ОДКБ по кибербезопасности на Иссык-Куле, заявил, что только с 2024 года в Кыргызстане зафиксировано около 5 миллионов кибератак. По его словам, республика активно развивает цифровую защиту, внедряет новые технологии и считает международное сотрудничество ключевым в противодействии киберугрозам.

Ниже приводим обращение Камчыбека Ташиева:

"Уважаемые коллеги и участники конференции!

Позвольте поприветствовать вас на открытии сегодняшнего важного мероприятия – 1-й Международной конференции, посвящённой вопросам кибербезопасности. Мы собрались здесь, чтобы обсудить одни из самых значимых и актуальных вопросов, которые касаются не только защиты данных, но и безопасности глобальных цифровых инфраструктур, на которых построено современное общество.

В последние десятилетия все мы стали свидетелями стремительного технологического прогресса, который как открывает новые возможности, так и создаёт новые риски и угрозы. Киберугрозы становятся всё более изощрёнными, а их последствия всё более разрушительными. Они затрагивают не только частные организации и отдельных граждан, но и целые государства, экономику, здравоохранение, энергетику и другие критически важные сектора. Поэтому важно, чтобы мы, как сообщество профессионалов в области кибербезопасности, работали совместно для эффективного противодействия этим угрозам и обеспечения надёжной защиты наших цифровых активов.

Кыргызская Республика уделяет пристальное внимание развитию сферы обеспечения кибербезопасности, что выражается не только в выделении значительных финансовых средств, но и в приобретении современного оборудования, программного обеспечения, систематическом повышении квалификации государственных служащих в данной области и улучшении условий их труда, а также в совершеноствовании национального законодательства.

В частности, в республике в 2024 году был принят закон "О кибербезопасности", создана лаборатория цифровой криминалистики и Центр оперативного реагирования на киберинциденты, в рамках функционирования которого в период с 2024 по текущий год были зафиксированы около 5 миллионов кибератак, 71% которых были успешно локализованы, а оставшиеся 29% являлись атаками низкого уровня критичности.

Сегодняшняя конференция предоставляет уникальную платформу для обмена знаниями, опытом и решениями, которые могут послужить основой для дальнейших усилий в укреплении киберзащиты на национальном и международном уровнях. Мы ожидаем, что обсуждения, которые будут проходить на протяжении этого мероприятия, позволят нам выработать не только теоретические подходы, но и практические шаги для улучшения безопасности наших информационных систем.

Мы также понимаем, что безопасность в цифровом пространстве – это не только задача специалистов в области киберзащиты, но и результат эффективного сотрудничества между государственными и частными структурами, международными организациями и технологическими компаниями. В этом контексте международное сотрудничество в рамках Организации Договора о коллективной безопасности играет ключевую роль в борьбе с глобальными угрозами и обеспечении устойчивости киберпространства.

Уважаемые участники Конференции в завершении своего выступления, хотелось бы поблагодарить Вас за участие в данном мероприятии и пожелать плодотворной работы, высокой степени заинтересованности в обсуждении наиболее актуальных и важных вопросов, а также полного взаимопонимания для достижения наивысших результатов в деле обеспечения кибербезопасности нашего региона", - говорится в обращении председателя ГКНБ.


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URL: https://www.vb.kg/447184
Теги:
ГКНБ, ОДКБ, Иссык-Кульская область, Россия, информационные технологии, безопасность, Камчыбек Ташиев
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