В Чолпон-Ате проходит заседание Комитета секретарей Совбезов ОДКБ

Сегодня, 19 июня, в госрезиденции №2 в Чолпон-Ате стартовало заседание Комитета секретарей Советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности. Встречу открыл секретарь Совета безопасности Кыргызстана Бактыбек Бекболотов.

В заседании принимают участие генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов, а также руководители и представители Совбезов стран-участниц. В их числе: государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович, секретарь Совбеза Казахстана Гизат Нурдаулетов, заместитель секретаря Совбеза России Алексей Шевцов и секретарь Совбеза Таджикистана Юсуф Рахмон.

Участники обсудят актуальные вызовы и угрозы в сфере безопасности, а также вопросы укрепления координации между странами-участницами.