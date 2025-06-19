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В Чолпон-Ате проходит заседание Комитета секретарей Совбезов ОДКБ

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- Светлана Лаптева
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Сегодня, 19 июня, в госрезиденции №2 в Чолпон-Ате стартовало заседание Комитета секретарей Советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности. Встречу открыл секретарь Совета безопасности Кыргызстана Бактыбек Бекболотов.

В заседании принимают участие генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов, а также руководители и представители Совбезов стран-участниц. В их числе: государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович, секретарь Совбеза Казахстана Гизат Нурдаулетов, заместитель секретаря Совбеза России Алексей Шевцов и секретарь Совбеза Таджикистана Юсуф Рахмон.

Участники обсудят актуальные вызовы и угрозы в сфере безопасности, а также вопросы укрепления координации между странами-участницами.


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URL: https://www.vb.kg/447190
Теги:
Казахстан, Россия, Таджикистан, Кыргызстан, ОДКБ
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