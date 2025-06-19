Посол Ядегари: Наши действия на израильскую агрессию имеют правовую основу

В Бишкеке прошла пресс-конференция Чрезвычайного и Полномочного Посла Ирана в Кыргызстане Голама Хоссейна Ядегари, на которой он предоставил достоверную информацию о событиях после агрессивного нападения Израиля на Исламскую Республику Иран.

"Вечерний Бишкек" публикует полный текст с пресс-конференции, поскольку события в Азиатском регионе волнуют граждан Кыргызстана, которые хотят знать правду о происходящем.

Как заявил дипломат в начале пресс-конференции, новое правительство во главе с Масудом Пезешкианом посредством посланий и выступлений обозначило свои приоритеты во внешней политике, в международных отношениях по поддержанию мира и стабильности в регионе.

"Я хочу этим сказать, что наша страна предприняла все возможные шаги наладить диалог со всеми странами. В частности, мы также начали непрямые переговоры с США. Но за два дня до начала шестого раунда непрямых переговоров между Ираном и Соединенными Штатами в Маскате Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО. Незаконное военное нападение израильского режима в нескольких районах на территории Исламской Республики Иран по любому определению является преступным и незаконным навязыванием войны иранскому народу", - сказал посол Ядегари.

По словам Голама Хоссейна Ядегари, данное преступление вызвало реакцию со стороны мирового сообщества. Многие страны нашего региона, Западной и Центральной Азии, Южной Америки, Африки осудили это преступление.

"Руководство Израиля ошибочно надеялось, что предпринимаемые им ракетные удары ослабят основы ИРИ, наши ядерные силы и военное руководство, внесут междоусобицу в рядах наших Вооруженных сил. Оно также ошибочно полагало, что в данном случае у Ирана не будет возможности для противостояния. Израильский режим также ошибочно рассчитывал, что его действия приведут к недовольству людей, люди выйдут на улицу в знак противостояния правительству, в стране начнется беспорядок.

Изначально мы не рассматривали целью нанесения ударов по экономическим объектам, не ставили перед собой целью уничтожение инфраструктуры экономического характера. Но сразу после того, как сионистский режим напал на наши экономические центры, мы дали такой же сбалансированный ответ, который соответствовал тому нападению, которое было предпринято против нас.

Пока Вооруженные силы Ирана не использовали то мощное и модернизированное оружие и возможности, которые есть у наших военных. И пока мы еще не показали ту мощь в военной сфере, которая есть у нашей страны для ответа израильской агрессии. Иран при необходимости будет использовать свои современные передовые технологии для борьбы с Израилем", - заявил посол.

Как он отметил, согласно Уставу ООН, Израиль не имеет права нападать таким образом. Соответствующий ответ Ирана был дан в рамках 51-й статьи Устава ООН. Наши действия, наш ответ имеют правовую основу. Также в соответствии с этой статьей, пока Совет безопасности ООН не будет обеспечивать мир и безопасность той страны, на которую совершено нападение, мы имеем право продолжать отвечать на нападения. Международное право также не дает возможности сионистскому режиму, который в данном случае использовал повод заранее начать военные действия на якобы какую-то агрессию, которая может произойти, нападать на другое государство, убивать командующих его Вооруженными силами внезапно, в тот момент, когда страны не находятся в состоянии войны. Такие военные действия являются грубым нарушением международного права, которое запрещает действовать именно таким образом.

"Практика в прошлом показывает, что Израиль уже имеет такого рода правонарушения и преступления. Вот уже 20 лет, как премьер-министр Израиля Нетаньяху на международных конференциях, заседаниях постоянно говорит о том, что Иран якобы предпринимает активные действия для создания ядерного оружия. Если помните, 10 лет назад, выступая в ООН, он показывал даже фотографию бомбы, которую, по его словам, Иран создаст через шесть месяцев. И свое мнение он повторяет постоянно. Но это - ложь, и это подтвердилось. Под этим предлогом и по этому поводу он вновь совершает преступление и нападает на наше государство. Нетаньяху наивно полагает, что если он будет настаивать постоянно на этом, то международное сообщество поддержит его мнение. Но вся деятельность Ирана в сфере мирной ядерной энергетики находится под пристальным наблюдением МАГАТЭ. Она осуществляет постоянный детальный надзор всей нашей деятельности, - отметил посол Ирана.

Нетаньяху из-за каких-то личных целей подвергает опасности жизни огромное количество людей в своей стране. И даже сейчас, когда он воочию понял и узнал всю военную мощь Исламской Республики Иран, которая может нанести колоссальный ущерб его стране, он не готов остановить нападение, чтобы не подвергнуть опасности свою страну из-за своих личных целей. Если сионистский режим прекратит свои преступные действия против нашей страны, мы остановим и свой ответ, который, подчеркиваю, имеет правовую основу на эти нападения. Исламская Республика Иран будет проводить обстрел до того момента, пока израильский режим не прекратит агрессию против нашей страны. И как только мы увидим, что агрессии против нашей страны нет, мы прекратим свою защиту, на которую имеем право.

Но израильский режим не только не готов к остановке агрессии, наоборот, он пытается еще более усугубить, осложнить конфликтную ситуацию, Кроме военных целей, экономической инфраструктуры, его военные наносят удары по гражданским объектам, инфраструктуре, таким, как радио, телевидение, разрушают общественные места, здания, дома обычных граждан. Таким образом, Израиль усиливает противостояние и военный конфликт. Уже большое количество детей погибло в наших больницах из-за того, что этот преступный режим сделал своей целью общественную инфраструктуру.

Исламская Республика Иран придерживается гуманных принципов, и мы доказали это в рамках навязанной восьмилетней войны с Саддамом Хусейном. Во время этой ирано-иракской войны иракская сторона применила против Ирана химическое оружие немецкого производства. У нас также имелось химическое оружие, но наша сторона не использовала его. В нынешней войне Исламская Республика Иран уделяет пристальное внимание тому, чтобы наши ракетные обстрелы не попадали в общественную или гражданскую инфраструктуру.

Естественно, логично ожидать от других стран, мирового сообщества, что будут предприняты максимальные усилия для того, чтобы остановить противостояние и поддерживать безопасность и стабильность. Но, к сожалению, мы видим, что, в частности, страны Запада, США, наоборот, стараются усугубить, усилить войну. Президент США изначально показывал, что он придерживается мира, но на самом деле всячески пытается усилить военный конфликт. И мы уверены, что нападение на Иран было согласовано с США. Мы видим, что США и некоторые страны Европы помогают сионистскому режиму, чтобы он мог более эффективно противостоять Ирану. Естественно, если с их стороны будет прямая поддержка Израилю, если они нападут на территорию Ирана, то Иран считает своим правом взять в цели их инфраструктуру, где бы она ни находилась. Но Иран ожидает, что данные страны все же будут более обязательны и ответственны в рамках международного права, и не станут предпринимать действия для усиления войны.

Как я уже отметил, израильский режим преследовал несколько целей при нападении на нашу страну. Первое - ослабить наши военные возможности. Второе - вызвать в обществе разногласия, недовольства, чтобы наше общество противостояло нашему правительству. Но, как только произошло нападение, весь народ Ирана, как один, наоборот, потребовал отстаивать свои интересы и дать соответствующий ответ израильскому режиму. Даже те, кто в той или иной степени критиковал действия нашей власти, выступили единым фронтом вместе с народом Ирана за то, чтобы с иранской стороны был дан полный соответствующий ответ на агрессию Израиля. Это показало всему международному сообществу, что сионистский режим сильно ошибся относительно тех военных возможностей, которые есть у Ирана, и относительно реакции народа Ирана на происходящие события", - сказал Голам Хоссейн Ядегари.

Голам Хоссейн Ядегари ответил также на вопросы журналистов.

Как заявил пресс-секретарь Президента России Путина, Россия готова выступить в качестве посредника в мирных переговорах между Ираном и Израилем. Что вы можете сказать по этому поводу?

- Выражаем благодарность российской стороне за ее официальное заявление относительно преступления и нападения израильского режима. Всегда выступления и мнение российской стороны были логичными. Лично г-н Путин сделал заявление, сказав, что действия Израиля противоречат миру и безопасности в регионе. Естественно, любое предложение относительно уменьшения противостояния всегда приветствуется нами и если будут соответствующие условия, которые могут привести к миру, мы готовы всегда их прорабатывать.

Какое влияние данный конфликт может оказать на страны Центральной Азии?

- Все страны, так или иначе взаимосвязаны, и их мнение и беспокойство относительно данного конфликта едино. В заявлениях лидеров центральноазиатских стран четко проявляется их опасение усилению данного конфликта. Как Иран заявлял всегда в рамках своих двусторонних и многосторонних отношений, в рамках различного рода международных организаций, таких, как ШОС, что безопасность это - коллективная составляющая, и у всех стран в обеспечении безопасности есть свои обязанности и ответственность. Как я уже отметил, новое исламское правительство намерено приложить все усилия для того, чтобы способствовать процветанию мира, стабильности и безопасности в регионе. Нестабильность или какой-то конфликт в какой-либо из стран всегда в той или иной степени отражаются на всех странах региона, влияют на экономику, энергетику, логистику, туризм и другие сферы жизни населения.

Господин посол, вы сказали о том, что реакция разных стран мира была осуждающей израильскую агрессию. Почему не последовало такой же от Совета Безопасности ООН?

- К сожалению, Совет Безопасности не осудил преступление Израиля. ООН и Совет Безопасности не выполняют своих обязанностей. Они находятся под "патронажем" стран, в частности, США, которые являются "соавторами" в данном конфликте и блокируют соответствующую резолюцию, осуждающую действия Израиля.

МАГАТЭ также обязана защищать всю инфраструктуру мирной ядерной энергетики во всех странах мира. Но, к сожалению, мы видим, что МАГАТЭ не только не осудила, но даже не предприняла попытки обезопасить нашу ядерную инфраструктуру после нападения Израиля. МАГАТЭ ограничилась лишь высказыванием опасений относительно нападения на нашу ядерную инфраструктуру.

Что ожидает Иран от соседних исламских стран в связи с нападением, кроме осуждения?

- Иран является большой страной, имеет огромные возможности и большой потенциал и может обеспечивать себя всем необходимым. С нашими братскими исламскими странами мы взаимодействуем, но на данный момент от нас не поступало просьбы об оказании какой-либо помощи. Но мы уверены, что если Иран попросит гуманитарную помощь у братских стран, то ему обязательно эту помощь окажут.