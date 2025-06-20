Погода
$ 87.27 - 87.68
€ 100.17 - 101.17

Талибы пригласили сборную России по футболу в Афганистан

254  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сборная России по футболу получила приглашение провести товарищеский матч против команды Афганистана в Кабуле, сообщил РИА Новости заместитель министра промышленности и торговли страны Ахмадулла Захид.

"Мы передадим министерству спорта и федерации футбола информацию об инициативе проведения товарищеского матча между нашими странами. Мы положительно относимся к возможной встрече. Афганистан поддерживает идею, чтобы матч прошел в России, но также ждем вас у себя и приглашаем в Афганистан", - сказал Захид на полях Петербургского международного экономического форума.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Осенью 2023 года организации уточнили, что санкции не будут сняты до завершения СВО.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/447199
Теги:
Афганистан, Россия, футбол, Талибан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  