Талибы пригласили сборную России по футболу в Афганистан

Сборная России по футболу получила приглашение провести товарищеский матч против команды Афганистана в Кабуле, сообщил РИА Новости заместитель министра промышленности и торговли страны Ахмадулла Захид.

"Мы передадим министерству спорта и федерации футбола информацию об инициативе проведения товарищеского матча между нашими странами. Мы положительно относимся к возможной встрече. Афганистан поддерживает идею, чтобы матч прошел в России, но также ждем вас у себя и приглашаем в Афганистан", - сказал Захид на полях Петербургского международного экономического форума.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Осенью 2023 года организации уточнили, что санкции не будут сняты до завершения СВО.