Кыргызстан обыграл Францию на Futsal Week June Cup

Сборная Кыргызстана по футзалу одержала победу над командой Франции на международном турнире Futsal Week June Cup, который проходит в городе Пореч, Хорватия. Об этом сообщает Ассоциация футзала Кыргызской Республики.

Матч завершился со счётом 2:1 в пользу кыргызстанцев. Голы в составе национальной команды забили Ислам Туратбеков на 26-й минуте и Кайрат Кубанычов на 37-й. Французы смогли ответить лишь одним мячом.

Эта победа стала важным шагом для сборной Кыргызстана в рамках группового этапа престижного международного турнира и укрепила позиции команды в борьбе за выход в финальные стадии соревнования.