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Кыргызстан обыграл Францию на Futsal Week June Cup

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- Самуэль Деди Ирие
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Сборная Кыргызстана по футзалу одержала победу над командой Франции на международном турнире Futsal Week June Cup, который проходит в городе Пореч, Хорватия. Об этом сообщает Ассоциация футзала Кыргызской Республики.

Матч завершился со счётом 2:1 в пользу кыргызстанцев. Голы в составе национальной команды забили Ислам Туратбеков на 26-й минуте и Кайрат Кубанычов на 37-й. Французы смогли ответить лишь одним мячом.

Эта победа стала важным шагом для сборной Кыргызстана в рамках группового этапа престижного международного турнира и укрепила позиции команды в борьбе за выход в финальные стадии соревнования.


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URL: https://www.vb.kg/447203
Теги:
Франция, футзал, Кыргызстан
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