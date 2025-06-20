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Женская сборная Кыргызстана участвует в Billie Jean King Cup в Малайзии

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- Самуэль Деди Ирие
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Женская национальная сборная Кыргызстана по теннису с 16 по 21 июня выступает в турнире Billie Jean King Cup (Группа II Азия/Океания), который проходит в Малайзии.

В состав команды входят капитан Владислава Андреевская, Сафина Хабибрахманова, Сезим Сагынбаева и Эрика Исмаилова. На данный момент сборная провела два матча: в упорной борьбе уступила хозяйкам турнира из Малайзии, но затем уверенно обыграла команду Северных Марианских островов со счетом 3:0.

Капитан команды отметила, что турнирная сетка очень сложная, а для неё, как игрока и капитана одновременно, это большая ответственность. Основная задача кыргызстанок - сохранить место в группе.

В турнире также принимают участие сборные Индонезии, Ирана, Монголии, Филиппин, Сингапура, Узбекистана и других стран Азии и Океании.


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URL: https://www.vb.kg/447216
Теги:
Малайзия, теннис, Кыргызстан
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