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"ШОС трансформируется в экономическое объединение"

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- Виктория Гунгер
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Мы видим, какие кардинальные изменения происходят в мире, переход от биполярной системы к многополярной и т.д. Страны ШОС – это 40% населения мира, им приходится адаптироваться к таким изменениям. Но происходящее показало уязвимость для международной торговли. Хотя ШОС продолжает работу по свободному передвижению капитала, товаров, средств и услуг. При этом огромный потенциал ШОС используется не полностью. Об этом на сессии "Экономическая повестка в ШОС. Роль деловых кругов в активизации многостороннего сотрудничества" ПМЭФ-2025 сообщил генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев, передает корреспондент VB.KG.

Он отметил, что с каждым годом главы государств уделяют все больше внимания экономическому сотрудничеству.

"Идет расширение расчетов в нацвалютах, поднимаются темы по сокращению бедности. Однако на недавних саммитах было отмечено, что до сегодняшнего дня не было реализовано ни одного многостороннего экономического проекта в формате ШОС. Причина в недостаточности экономических стимулов и преференций, а также единого института финансирования. Для того чтобы участники проекта ШОС повесили табличку ШОС, им надо предложить от ШОС какие-то преференции, тарифы и т.д. Но процесс идет непросто из-за различных взглядов и позиций стран ШОС. Также влияют политические факторы: транспортные коридоры, геополитическая напряженность в некоторых регионах стран-участниц организации. Поэтому, глава государств поставили задачу перед организацией по модернизации ее деятельности. Это касается прежде всего транспортных хабов, деловых советов и транспортных объединений. Поэтому, работа в этом направлении будет активизирована и продолжена", - заявил Ермекбаев.

Напомним, в северной столице России с 18 по 21 июня проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). В этом году его главная тема определена как "Общие ценности - основа роста в многополярном мире".


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URL: https://www.vb.kg/447217
Теги:
ШОС, Кыргызстан, экономика
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