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Посол КР напомнил РФ про соблюдение норм ЕАЭС при ужесточении миграции

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- Виктория Гунгер
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Кыргызстан с уважением относится к требованиям законодательства России. Вместе с тем, принимая во внимание имеющиеся возможности современных информационных систем и технологий, предлагается рассмотреть возможность введения иного порядка учета за трудящимися из стран членов ЕАЭС. Об этом в рамках сессии "Трудовая миграция. Экономическое измерение" заявил Чрезвычайный и полномочный посол Кыргызской Республики в Российской Федерации Кубанычбек Боконтаев, передает корреспондент VB.KG.

Он привел пример возможность постановки на миграционный учет граждан КР по месту осуществления трудовой деятельности без условий требования обязательного проживания, однако с обязательным самостоятельным уведомлением по месту фактического пребывания.

"Нашу обеспокоенность вызывает также сокращение сроков пребывания иностранных граждан, в том числе и граждан Кыргызстана со 180 до 90 календарных дней в течение года, а также проведение эксперимента по апробации правил и условий въезда в РФ, вторым этапом которого предусматривается обязательное заблаговременное прохождение регистрации в соответствующем приложении для въезда в Российскую Федерацию. Мы очень надеемся, что введение данных ограничений не приведет, по сути, к разрешительному порядку въезда в Россию для граждан КР, так как это не соответствует одному из основных принципов Евразийского экономического союза - свободе передвижения рабочей силы", - подчеркнул Боконтаев.

Посол КР в РФ коснулся и вопроса обязательного тестирования на знание русского языка при принятии детей иностранных граждан в школьные учреждения Российской Федерации.

"Всем хорошо известно, что русский язык в Кыргызстане имеет статус официального языка и языка межнационального общения. Абсолютное большинство граждан КР, включая детей, на достаточно хорошем уровне владеют русским языком. Тем более статус русского языка закреплен в качестве официального в Конституции КР. В связи с этим, обращаюсь к нашим российским партнёрам, хотели бы преференциального подхода к детям граждан нашей страны с учётом вышеизложенного при их зачислении в школы и проведении тестирования", - заявил Боконтаев.

Напомним, в северной столице России с 18 по 21 июня проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). В этом году его главная тема определена как "Общие ценности - основа роста в многополярном мире".


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URL: https://www.vb.kg/447221
Теги:
Россия, трудовая миграция, ЕАЭС, Кыргызстан
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