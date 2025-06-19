Боконтаев призвал РФ четко разграничить права граждан "из" и "вне" ЕАЭС

Хотел бы обратить внимание на обеспечение доступа к системе обязательного медицинского страхования членов семей трудящихся граждан Кыргызстана на территории России. В соответствии с договором ЕАЭС, социальное обеспечение, в том числе и медицинское, трудящихся государств-членов объединения и членов их семей осуществляется на тех же условиях и в том же порядке, что и граждан государства трудоустройства. Однако на сегодня ОМС России имеют только трудящихся из стран участников договора, при этом члены их семьи по-прежнему не имеют возможности пользоваться медицинскими услугами в системе ОМС. Об этом в рамках сессии "Трудовая миграция. Экономическое измерение" заявил Чрезвычайный и полномочный посол Кыргызской Республики в Российской Федерации Кубанычбек Боконтаев, передает корреспондент VB.KG.

Посол напомнил, что со своей стороны Кыргызстан привел национальное законодательство в соответствии с положениями договора.

"Благодаря этому на сегодняшний день трудящиеся государств-участников экономического союза, в том числе и члены их семей, имеют доступ к системе ОМС на тех же условиях и в том же порядке, что и граждане Кыргызстана. Считаем, что осуществление координированной политики в области миграции в рамках единого экономического пространства будет способствовать укреплению доверия между нашими странами и наращиванию интеграционных процессов между государствами, а также достижению декларированных целей и задач Союза", - уверен Боконтаев.

Посол КР в РФ подчеркнул, что законодательные инициативы в сфере миграции не должны противоречить нормам договора ЕАЭС и учитывать права трудящихся и членов их семей, которые защищены данным соглашением.

"Крайне важно, чтобы как в инициированных российской стороной законопроектах, так и в публичном пространстве четко разграничивали права трудящихся государств-членов Союза, членов их семей и граждан стран, не входящих в этот союз", - акцентировал Боконтаев.

По словам дипломата, несмотря на то, что миграция КР в последние годы расширила территорию стран, с Россией у нашей республики есть политическая общность, мы состоим в едином союзе, у нас есть культурная, духовная близость, основанная на историческом прошлом.

"Поэтому, считаю, что именно это направление трудовой миграции продолжит развиваться", - добавил Кубанычбек Боконтаев.

Напомним, в северной столице России с 18 по 21 июня проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). В этом году его главная тема определена как "Общие ценности - основа роста в многополярном мире".