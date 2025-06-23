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Первый поливной сезон в Кыргызстане завершился успешно

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- Светлана Лаптева
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В целом первый поливной сезон в стране прошел успешно, было зафиксировано лишь несколько случаев нехватки поливной воды. Своевременно были очищены внутрихозяйственные каналы и накоплено необходимое количество воды в водохранилищах.

Министерство водного хозяйства, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности приложило все усилия, чтобы обеспечить бесперебойную и своевременную подачу воды, чтобы фермеры не несли экономических потерь.

Сейчас министерство активно готовится ко второму поливному сезону, а сельчане крестьяне и фермеры к посеву второго урожая. Стоит отметить, что в Кыргызстане 1 миллион 23 тысячи гектаров орошаемых земель. Для обеспечения этих территорий поливной водой на районном и областном уровнях работают около 3,5 тысяч работников водного хозяйства. Для бесперебойного обеспечения фермеров водой в настоящее время по поручению президента ведутся работы по строительству 100 водохранилищ.

В настоящее время во всех регионах ведется проектирование десятков водохранилищ. В этом году фермерами запланирован ввод в эксплуатацию 5 водохранилищ. При вводе в эксплуатацию 5 водохранилищ будет улучшено водоснабжение 8129 га земель и освоено 5995 га земель.


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URL: https://www.vb.kg/447232
Теги:
Кыргызстан, полив
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