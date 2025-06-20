В Нарынской области пройдет международный турнир "Хан Кошой"

С 27 по 28 июня в Ат-Башинском районе Нарынской области состоится международный турнир по кыргызской национальной борьбе "Хан Кошой". Об этом сообщает Государственное агентство по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

В соревнованиях примут участие борцы из Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана и России. Атлеты будут бороться за чемпионские пояса и денежные призы в четырех весовых категориях: до 66 кг, до 78 кг, до 90 кг и свыше 90 кг.

Общий призовой фонд турнира составляет 600 тысяч сомов. Турнир направлен на развитие и популяризацию кыргыз куреш, а также укрепление спортивных связей между странами региона.