Менеджер Ислама Махачева опроверг слухи о скором завершении карьеры

После заявления тренера Ислама Махачева Хавьера Мендеса о том, что у российского бойца может остаться всего три боя в карьере, в MMA-сообществе возникла обеспокоенность. Мендес отметил, что, несмотря на статус одного из лучших бойцов легкого веса, Махачев может вскоре завершить спортивную деятельность, подобно своему наставнику Хабибу Нурмагомедову.

Однако сам Махачев и его менеджер Али Абдельазиз опровергли эти заявления в соцсетях, заявив, что карьера бойца только начинается и он готов к новым вызовам.

В ближайшем будущем Махачев планирует перейти в полусредний вес и встретиться с Джеком Делла Маддаленой в одном из главных боёв 2025 года.