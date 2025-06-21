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Менеджер Ислама Махачева опроверг слухи о скором завершении карьеры

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- Бакыт Стамов
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После заявления тренера Ислама Махачева Хавьера Мендеса о том, что у российского бойца может остаться всего три боя в карьере, в MMA-сообществе возникла обеспокоенность. Мендес отметил, что, несмотря на статус одного из лучших бойцов легкого веса, Махачев может вскоре завершить спортивную деятельность, подобно своему наставнику Хабибу Нурмагомедову.

Однако сам Махачев и его менеджер Али Абдельазиз опровергли эти заявления в соцсетях, заявив, что карьера бойца только начинается и он готов к новым вызовам.

В ближайшем будущем Махачев планирует перейти в полусредний вес и встретиться с Джеком Делла Маддаленой в одном из главных боёв 2025 года.


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URL: https://www.vb.kg/447257
Теги:
Россия, смешанные бои
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