В Госдуме РФ ответили на инициативу из Кыргызстана

В России не видят оснований предоставлять Кыргызстану особый статус в двусторонних отношениях. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

По его словам, особый статус - это всегда результат конкретных договоренностей и форм сотрудничества, а не просто жест доброй воли. "Вот, например, союзное государство - это уже особая форма интеграции. Или Евразийский экономический союз, в котором участвует и Кыргызстан, у которого свои механизмы. В ОДКБ тоже самое. А в рамках СНГ, где больше гуманитарной составляющей, вопрос особого статуса в принципе не стоит", - пояснил он в интервью российским СМИ.

Калашников также подчеркнул, что участие в Великой Отечественной войне - это общее наследие всех бывших республик СССР.

"Все внесли вклад в Победу. Но это не должно быть основанием для особых привилегий сегодня", - отметил депутат.

При этом он подчеркнул, что Москва продолжит внимательно следить за языковой политикой стран СНГ и оказывать поддержку тем, где русский язык закреплён как язык межнационального общения.

Напомним, ранее на Петербургском международном экономическом форуме с инициативой о предоставлении кыргызстанцам особого статуса в России выступил глава Торгово-промышленной палаты КР Темир Сариев.