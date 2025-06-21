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Казахстан и "Росатом" подписали соглашение о строительстве АЭС

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20 июня на полях Петербургского международного экономического форума подписана Индикативная дорожная карта между Казахстаном и российской госкорпорацией "Росатом". Документ определяет этапы подготовки и реализации проекта строительства атомной электростанции в Жамбылском районе Алматинской области.

Также между ТОО "Казахстанские атомные электрические станции" и АО "Атомстройэкспорт" заключено рамочное соглашение, устанавливающее ключевые принципы сотрудничества. Проект реализуется в рамках межгосударственного взаимодействия по мирному использованию атомной энергии.

Стороны подтвердили, что строительство АЭС станет стратегическим шагом к обеспечению энергетической безопасности и декарбонизации экономики Казахстана.

"Казахстан - наш надежный исторический партнер в атомной отрасли. Убеждены, что российские технологии будут служить народу Казахстана, укрепляя его энергетический суверенитет", - заявил глава "Росатома" Алексей Лихачёв.

"Атомная станция - часть стратегии устойчивого развития энергетики страны. Рассчитываем на высокую степень локализации и безопасность", - подчеркнул председатель Агентства РК по атомной энергии Алмасадам Саткалиев.

В рамках утвержденной дорожной карты планируется проведение инженерно-изыскательских работ, разработка проектной документации и заключение EPC-контракта.


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URL: https://www.vb.kg/447270
Теги:
Казахстан, Россия, строительство
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