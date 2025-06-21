"Росатом" и Узбекистан расширяют сотрудничество по атомной энергетике

20 июня на Петербургском международном экономическом форуме Госкорпорация "Росатом" и Агентство по атомной энергии при Кабинете Министров Узбекистана ("Узатом") подписали соглашение о сотрудничестве в изучении возможностей строительства атомной электростанции большой мощности на территории республики. Документ предусматривает возможность возведения двух энергоблоков ВВЭР-1000 с дальнейшим расширением до четырёх.

Соглашение стало логическим продолжением договоренностей, достигнутых в ходе визита президента России Владимира Путина в Узбекистан в мае 2024 года и последующей встречи главы "Росатома" Алексея Лихачёва с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в апреле 2025 года на выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия".

Российская сторона отмечает, что новые энергоблоки будут основаны на технологиях, уже доказавших свою безопасность и эффективность в России, а также за рубежом - в Китае (АЭС "Тяньвань") и Индии (АЭС "Куданкулам"). Совокупный опыт эксплуатации реакторов ВВЭР-1000 превышает 420 реакторо-лет.

"Мы делаем важный шаг к созданию безуглеродного энергетического кластера в Узбекистане. Проект поможет обеспечить страну экологически чистой электроэнергией, необходимой для развития экономики и новых индустрий", - заявил Алексей Лихачёв, генеральный директор "Росатома".

Он также сообщил, что параллельно продолжается работа по сооружению АЭС малой мощности в Джизакской области, и уже началось изготовление реакторного оборудования.

"Проект крупной АЭС станет ключом к созданию надёжной и сбалансированной энергосистемы. Мы приступаем к активной проработке его параметров и стоимости", - подчеркнул директор "Узатома" Азим Ахмедхаджаев.

Для оценки проекта уже создана совместная рабочая группа.