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В селе Тору-Айгыр модернизируют систему питьевого водоснабжения

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- Светлана Лаптева
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В рамках инфраструктурного проекта, финансируемого из республиканского бюджета по статье "Капитальные вложения", в селе Тору-Айгыр Иссык-Кульской области продолжаются строительные и монтажные работы по модернизации системы питьевого водоснабжения.

По данным Минводсельпрома КР, на сегодняшний день завершена укладка 4 850 метров пластиковых труб РЕ-100 диаметром 75×4,5 мм.

Помимо этого, продолжаются работы по прокладке водопроводных сетей внутри села, устанавливаются водяные колодцы. Также подготовлено основание для строительства резервуара для хранения воды, и ведутся соответствующие строительные работы.

В целом, на текущий момент выполнено около 30% от общего объёма работ. Полное завершение проекта запланировано на конец 2025 года.


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URL: https://www.vb.kg/447282
Теги:
водоснабжение, Иссык-Кульская область
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