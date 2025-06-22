В селе Тору-Айгыр модернизируют систему питьевого водоснабжения

В рамках инфраструктурного проекта, финансируемого из республиканского бюджета по статье "Капитальные вложения", в селе Тору-Айгыр Иссык-Кульской области продолжаются строительные и монтажные работы по модернизации системы питьевого водоснабжения.

По данным Минводсельпрома КР, на сегодняшний день завершена укладка 4 850 метров пластиковых труб РЕ-100 диаметром 75×4,5 мм.

Помимо этого, продолжаются работы по прокладке водопроводных сетей внутри села, устанавливаются водяные колодцы. Также подготовлено основание для строительства резервуара для хранения воды, и ведутся соответствующие строительные работы.

В целом, на текущий момент выполнено около 30% от общего объёма работ. Полное завершение проекта запланировано на конец 2025 года.