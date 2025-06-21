В КР находится делегация муниципалитета Кепез города Анталья

С 17 по 22 июня 2025 года в Кыргызской Республике при содействии Генерального консульства Кыргызской Республики в городе Анталья проходит визит официальной делегации муниципалитета Кепез города Анталья (Турецкая Республика) во главе с мэром Месутом Кожагезом.

В состав делегации вошли вице-мэр, депутаты местного собрания. Делегацию из Турции также сопровождает Генеральный консул КР в Анталье Рустам Кошонов.

Визит является ответным шагом в рамках активизирующегося межмуниципального сотрудничества и процесса установления побратимских связей между городами Балыкчы и Кепез.

В городе Балыкчы состоялось подписание Меморандума о двустороннем сотрудничестве между мэрией Балыкчы и муниципалитетом Кепез.

Документ предусматривает развитие партнерства в сферах туризма, образования, здравоохранения, экологии, инфраструктуры, сельского хозяйства и предпринимательства.

Цель меморандума – заложить прочную основу для устойчивого межмуниципального взаимодействия, обмена опытом и реализации совместных проектов.

В рамках визита турецкая делегация ознакомилась с туристическим, экономическим и инвестиционным потенциалом региона. Состоялись встречи с мэром города Балыкчы, представителями муниципальных предприятий и бизнес-сообщества. Делегация также посетила ключевые объекты городской и туристической инфраструктуры, включая историко-культурный музей, культурный центр имени Чынгыза Айтматова, ипподром, солнечную электростанцию и производственные площадки. Особое внимание было уделено перспективам сотрудничества в сферах водоснабжения и озеленения.