Сборная Кыргызстана по футзалу проиграла Нидерландам на Futsal WeekJune Cup

Сборная Кыргызстана по футзалу уступила команде Нидерландов в рамках международного турнира Futsal Week June Cup, который проходит в Порече (Хорватия). Матч завершился со счётом 1:3. Автором единственного гола у кыргызстанцев стал Кайрат Кубанычов.

Это была вторая игра для сборной Кыргызстана на турнире. В первом туре команда одержала победу над сборной Франции. По итогам двух матчей кыргызстанцы занимают второе место в группе.

Следующий матч сборная проведёт против команды Черногории. Турнир проходит по круговой системе - каждая сборная сыграет с каждой, а победитель определится по наибольшему количеству очков.