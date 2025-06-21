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Сборная Кыргызстана по футзалу проиграла Нидерландам на Futsal WeekJune Cup

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- Самуэль Деди Ирие
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Сборная Кыргызстана по футзалу уступила команде Нидерландов в рамках международного турнира Futsal Week June Cup, который проходит в Порече (Хорватия). Матч завершился со счётом 1:3. Автором единственного гола у кыргызстанцев стал Кайрат Кубанычов.

Это была вторая игра для сборной Кыргызстана на турнире. В первом туре команда одержала победу над сборной Франции. По итогам двух матчей кыргызстанцы занимают второе место в группе.

Следующий матч сборная проведёт против команды Черногории. Турнир проходит по круговой системе - каждая сборная сыграет с каждой, а победитель определится по наибольшему количеству очков.


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URL: https://www.vb.kg/447290
Теги:
Нидерланды, футзал, Кыргызстан
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