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11-й Международный день йоги отметили сегодня в Бишкеке

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- Нина Ничипорова
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11-й Международный день йоги при поддержке мэрии столицы отметили в Кыргызстане. По традиции возле памятника Курманжан Датки прошло массовое занятие йогой. Тема Дня йоги созвучна с ее философией – "Йога для единой Земли, единого здоровья".

Судя по огромному количеству участников праздника, йога в нашем городе популярна, ее почитают. В столице немало студий йоги, которые никогда не пустуют, все больше бишкекчан занимаются древней, признанной в мире практикой оздоровления своего тела и духа. Как верно сказала одна из почитательниц йоги, ради духовного просветления, обретения внутреннего баланса.

- Инициатором учреждения Дня йоги выступила Индия, где зародилась эта древняя практика, и предложение моей страны получило широкую поддержку мирового сообщества. Организацией Объединенных Наций в 2014 году был учрежден Международный день йоги, который отмечается ежегодно 21 июня. Эта дата была выбрана не случайно: она совпадает с днем летнего солнцестояния в Северном полушарии, символизируя гармонию между человеком и природой, физическим и духовным, - сказал перед началом занятий Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Кыргызстане Бирендер Сингх Ядав. - При нашем посольстве также проходят занятия йогой под руководством опытного инструктора, и желающих посещать их немало.

В Кыргызстане, как и во всем мире, йога быстро набирает популярность. И не только потому, что этой психофизической технике все возрасты покорны. На прошедшем массовом занятии йогой, кстати, были люди разных возрастов, некоторые пришли даже с детьми. Между прочим, в ряде стран эта древняя система включается не только в практики в медицинских учреждениях, а также в школьное расписание. Детям она помогает развивать внимательность, устойчивость к стрессу и физическую активность.

Главное преимущество йоги в том, что она не требует никаких затрат. Ведь все, что нужно для занятий йогой, - это небольшой резиновый коврик. Не считая, разумеется, желания вставать в различные асаны, погружаться в свой внутренний мир и духовно сливаться с миром окружающим.

Цель проведения этого Дня - повышение осведомленности о многочисленных преимуществах йоги для здоровья, популяризация ее как доступного и эффективного инструмента для улучшения физического и психического благополучия, а также объединение людей вокруг общей ценности - стремления к гармонии и самосовершенствованию, которых нам сегодня так недостает в суете разных дел.

И что поразительно, после занятий действительно как-то спокойнее стало на душе, все улыбались друг другу, ощущение гармонии, казалось, витало в воздухе.

- Не удивляйтесь, это действительно так, - подтвердила мои ощущения психотерапевт Назира Макеева, которая уже пять лет занимается йогой. - Йога сегодня - современная и несомненная польза от древней практики. В нашем динамичном мире, перегруженном информацией и стрессом, йога перестала быть просто набором физических упражнений, она воспринимается как средство восстановления душевного равновесия. Йога способствует развитию осознанности, умению жить в настоящем моменте и лучше понимать свои эмоции. Она улучшает и качество сна, повышает общее чувство благополучия.

По словам Назиры, польза йоги и для физического здоровья человека неоспорима и давно подтверждена многочисленными научными исследованиями. Что мы все и ощутили после занятий: йога действительно - это лекарство от всех болезней. Очень, очень эффективное лекарство.

Кстати, Всемирная организация здравоохранения официально включила йогу в перечень эффективных средств повышения уровня физической активности и укрепления психоэмоционального здоровья. А ЮНЕСКО признало йогу нематериальным культурным наследием человечества, отметив ее значимость для здоровья, искусства и образования.


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URL: https://www.vb.kg/447298
Теги:
ВОЗ, йога, лекарства, посольство, культура, Кыргызстан
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