Победы кыргызстанцев на турнире по конному спорту в Подмосковье

Спортсмены из Кыргызстана успешно выступили на соревнованиях по конному спорту, проходящих в Подмосковье. Об этом сообщает Федерация конного спорта Кыргызской Республики.

В маршруте с высотой препятствий 125 см Ринат Галимов на лошади Дартаньян завоевал золотую медаль, показав лучший результат среди участников.

В маршруте с высотой 140 см Андрей Лысенко и Кутюр заняли второе место, а Ринат Галимов на лошади ГрэйДэАргуж - третье место, попав на пьедестал сразу в двух дисциплинах.

Федерация поздравила спортсменов с отличными результатами и выразила уверенность в их дальнейших успехах на международной арене.