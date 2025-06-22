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Победы кыргызстанцев на турнире по конному спорту в Подмосковье

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- Самуэль Деди Ирие
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Спортсмены из Кыргызстана успешно выступили на соревнованиях по конному спорту, проходящих в Подмосковье. Об этом сообщает Федерация конного спорта Кыргызской Республики.

В маршруте с высотой препятствий 125 см Ринат Галимов на лошади Дартаньян завоевал золотую медаль, показав лучший результат среди участников.

В маршруте с высотой 140 см Андрей Лысенко и Кутюр заняли второе место, а Ринат Галимов на лошади ГрэйДэАргуж - третье место, попав на пьедестал сразу в двух дисциплинах.

Федерация поздравила спортсменов с отличными результатами и выразила уверенность в их дальнейших успехах на международной арене.


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URL: https://www.vb.kg/447308
Теги:
конный спорт, Кыргызстан
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