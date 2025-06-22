Асан Жанышов чемпион Азии по греко-римской борьбе с рекордным счетом

Кыргызстанский спортсмен Асан Жанышов одержал уверенную победу на чемпионате Азии среди борцов до 23 лет в весовой категории до 87 кг. Турнир проходил при участии семи спортсменов.

Жанышов провёл пять схваток и во всех одержал досрочные победы, не пропустив ни одного очка - общий счёт его побед составил 42:0. Общая продолжительность всех боёв составила всего 8 минут 21 секунду.

Результаты поединков Аслана Жанышова:

Первый раунд: 9:0 против Рохита из Индии (1 минута 42 секунды)

Второй раунд: 8:0 против Максата Сайлау из Казахстана (2 минуты 49 секунд)

Третий раунд: 8:0 против Пиравата Аунтхина из Таиланда (1 минута 15 секунд)

Полуфинал: 9:0 против Довлетмурат Байрамова из Туркменистана (25 секунд)

Финал: 8:0 против Максата Сайлау из Казахстана (2 минуты 10 секунд)

Такая впечатляющая победа подтверждает статус Жанышова как одного из сильнейших молодых борцов Азии.