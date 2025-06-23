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Ташиев отчитал чиновников на Иссык-Куле за бездействие и завышенные сметы

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Заместитель председателя кабинета министров, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев во время рабочей поездки на Иссык-Куль провел встречу с руководителями пансионатов и представителями местной власти. Поводом для разговора стало благоустройство территорий вокруг туристических объектов, а вернее, его отсутствие.

Особое внимание глава ГКНБ обратил на кольцевую дорогу в селе Сары-Ой, которая ведет к ряду престижных пансионатов. Состояние трассы, по его словам, оставляет желать лучшего. Когда представитель айыл окмоту озвучил сумму в 1,5 миллиона сомов, необходимую на благоустройство, последовала резкая реакция:

- Какие полтора миллиона? Откуда такие цифры? Там и 50 тысяч сомов хватит. Ты бы хоть постыдился. Таких надо увольнять. А если говоришь о растрате народных денег, то и посадить можно, - заявил глава ГКНБ.

Видео с эмоциональным выступлением Камчыбека Ташиева разошлось по соцсетям и вызвало широкий общественный резонанс. На кадрах он, не скрывая возмущения, напоминает чиновнику, что тот занимает свой пост уже пятый год, однако за это время в селе не произошло ни малейших изменений.

- Неужели нельзя было посадить деревья, цветы, хотя бы на 50–60 тысяч сомов? Почему до сих пор ничего не сделано? - прозвучал вопрос в адрес районной администрации.

По мнению Ташиева, на многих уровнях власти отсутствует инициатива. Чиновники "работают ради галочки", не стремясь к реальным результатам.


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URL: https://www.vb.kg/447333
Теги:
Иссык-Кульская область, Камчыбек Ташиев
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