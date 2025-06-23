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Минкультуры проводит приём заявок на фестиваль "Мейкин Азия"

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Министерство культуры, информации и молодежной политики объявляет открытый отбор участника от Кыргызстана на IV Иссык-Кульский международный фестиваль исполнителей популярной музыки "Мейкин Азия", посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, приём заявок открыт с 18 июня по 4 июля 2025 года. Все желающие профессиональные и популярные исполнители могут направить заявки на электронную почту: meikin.asia.minculture@mail.ru. Форму заявки можно скачать на официальном сайте министерства.

Кандидат должен быть популярным исполнителем в Кыргызстане, иметь международные музыкальные награды и выступать с песней продолжительностью не более 4 минут. Исполнение – только вживую, язык исполнения - любой. Возраст участника - от 18 лет.

Контактные телефоны для справок:

0312 88-69-33 – отдел народного творчества

0312 66-11-28 – управление развития искусства Министерства


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URL: https://www.vb.kg/447338
Теги:
Иссык-Кульская область, музыка, фестиваль, Министерство культуры и туризма
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