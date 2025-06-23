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В Оше построят 520 домов при поддержке китайской компании

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- Назгуль Абдыразакова
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Сегодня мэр города Ош Женишбек Токторбаев принял делегацию во главе с председателем совета директоров строительной компании "Куньлунь" Ван Цяном. Об этом сообщает ошский муниципалитет. По его данным, в ходе встречи стороны подписали меморандум о взаимопонимании по двустороннему сотрудничеству.

Согласно документу, китайская компания построит 520 домов для мэрии города Ош на земельном участке, находящемся в ведении Кызыл-Кыштакского сельского территориального управления. Эти дома будут переданы гражданам, чьи жилые постройки в городе подлежат сносу, в рамках реализации генерального плана по расширению дорог и открытию каналов.

Мэрия города Ош окажет всестороннюю поддержку в реализации проекта, сообщил Женишбек Токторбаев. Он подчеркнул, что строительство необходимо завершить как можно быстрее, чтобы до наступления осенних холодов переселить жителей в новые дома. Официально строительство стартует 1 июля.


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URL: https://www.vb.kg/447340
Теги:
Китай, Ош, строительство, жилье, мэрия
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