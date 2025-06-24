Узбекистанских чиновников переведут на здоровое питание

В Узбекистане чиновникам создадут условия для занятия физкультурой и спортом, а также переведут их на здоровое питание, отказавшись поставлять в столовые ведомств и госкомпаний продукты, оказывающие негативное воздействие на здоровье человека. Об этом говорится в указе президента страны Шавката Мирзиёева об организации государственной службы на основе новых подходов, опубликованном на сайте УзА.

С 1 августа текущего года в органах власти и государственных компаниях будут проводиться мероприятия по физической культуре и двигательной активности в определенное время каждого рабочего дня. В связи с чем руководству министерств, ведомств и прочих структур поручено обеспечить условия, необходимые для занятий физкультурой, а также создать спортивные зоны на территории своих организаций.

Федерации профсоюзов Узбекистана и Агентству развития государственной службы отведено три месяца на разработку перечня рекомендуемых мероприятий, утверждение списка необходимого инвентаря и определение нормативов физической культуры и двигательной активности для чиновников.

С 1 января 2026 года Министерство здравоохранения республики начнет проведение медицинских осмотров госслужащих с периодичностью не реже одного раза в год. При этом информацию об индексе массы тела сотрудников госорганов будут размещать на платформе hrm.argos.uz.

Также с начала следующего года планируется реорганизовать работу столовых органов власти и госкомпаний. В частности, на основе аутсоринга широко внедрят систему здорового питания. То есть чиновникам ограничат продажу сладостей, жирных, мучных продуктов питания и блюд, и прочую продукцию, которая оказывает негативное влияние на здоровье.

В президентском указе также содержится норма о проведении мероприятий, посвященных Дню государственной службы ООН, отмечаемому 23 июня. Так, ежегодно результаты, достигнутые каждым министерством и ведомством, будут доводить до широкой общественности путем размещения сведений в интернете.

Кроме того, намечен показ видеороликов и фильмов о деятельности образцовых чиновников, об одном дне государственных служащих. В каждой организации для членов семей их работников устроят "семейные дни" (family day). Список мероприятий, приуроченных к 23 июня, будет формировать Агентство развития госслужбы.

Источник: Фергана