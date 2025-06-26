Улан Адамалиев: КР предложила создать единое кинопрокатное пространство СНГ

На сессии "Будущее кинематографов СНГ: устойчивость через сотрудничество", прошедшей в рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума, директор Департамента кинематографии Кыргызской Республики Улан Адамалиев рассказал о состоянии и перспективах развития национальной киноиндустрии.

"Кинематограф - это не просто искусство. Это язык нации, инструмент влияния и форма культурного суверенитета. Сегодня Кыргызстан формирует не только культурную, но и технологическую базу для будущего своей киноиндустрии", - отметил он.

Фильмы кыргызских режиссёров представлены на крупнейших международных фестивалях - от Берлина до Шанхая, от Венеции до Пусана. География внушительная - и это не случайно.

В стране действуют 38 государственных и 15 частных кинотеатров. В общей сложности - 134 кинозала на 19 689 мест. Только в 2024 году в прокат вышли 52 кыргызских и 372 иностранных фильма. Продано более 80 тысяч билетов, а рынок оценивается в $13–15 миллионов.

"Примечательно, что 50 отечественных картин обеспечили до половины общей выручки - конкурируя с 350 голливудскими релизами. Такого соотношения нет больше ни в одной постсоветской стране", - подчеркнул Адамалиев.

Параллельно с ростом интереса зрителей ведется активная модернизация инфраструктуры: на стадии полной реконструкции - киностудия "Кыргызфильм". Строятся современные павильоны, закупается оборудование для съёмки и постпродакшна, включая Dolby Atmos. Это позволит снимать фильмы в Кыргызстане - по мировым стандартам и для международного проката.

"Заметно активизировалось и фестивальное движение. В год в республике проводится 12 крупных фестивалей и профессиональных мероприятий, среди которых:

- выставка "Образ кыргызского кино",

- форум молодых кинематографистов "Умут",

- международный фестиваль "Кыргызстан - страна короткометражных фильмов",

- церемония вручения Национальной кинопремии "Ак Барс",

- кинокластер "Иссык-Куль - озеро мира",

Бишкекский международный кинофестиваль,

- кинофестиваль "Сулайман Тоо" в Оше,

- международный кинофорум женщин-режиссёров,

- фестиваль ШОС,

детский фестиваль "Карек",

- межвузовский кинофестиваль "Көпөлөк".

Эти мероприятия дают возможность для международного обмена, поиска новых имён, и что немаловажно - продвижения кыргызского кино на внешние рынки", - добавил Адамалиев.

По его словам, ежегодно в Кыргызстане готовятся около 900 специалистов в сфере кино. Школа национального кино обучает до 50 студентов, включая практику, мастер-классы и контакты с представителями индустрии.

Особое внимание - развитию международного сотрудничества. Кыргызстан уже демонстрирует свои фильмы в России, Казахстане, Беларуси, Иране, Пакистане и других странах. Ведутся переговоры с Сербией, Вьетнамом, Венесуэлой и рядом государств Латинской Америки.

"Мы создаём условия, чтобы стать кинохабом Евразийского пространства", - заявил директор департамента.

Одним из предложений, озвученных кыргызской стороной, стало формирование единого кинопрокатного и фестивального пространства стран СНГ. Эта инициатива, по мнению Адамалиева, позволит упростить распространение национальных фильмов и расширить аудиторию за счёт объединения усилий на евразийском уровне.