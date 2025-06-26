Погода
$ 87.12 - 87.55
€ 100.10 - 101.10

Улан Адамалиев: КР предложила создать единое кинопрокатное пространство СНГ

212  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На сессии "Будущее кинематографов СНГ: устойчивость через сотрудничество", прошедшей в рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума, директор Департамента кинематографии Кыргызской Республики Улан Адамалиев рассказал о состоянии и перспективах развития национальной киноиндустрии.

"Кинематограф - это не просто искусство. Это язык нации, инструмент влияния и форма культурного суверенитета. Сегодня Кыргызстан формирует не только культурную, но и технологическую базу для будущего своей киноиндустрии", - отметил он.

Фильмы кыргызских режиссёров представлены на крупнейших международных фестивалях - от Берлина до Шанхая, от Венеции до Пусана. География внушительная - и это не случайно.

В стране действуют 38 государственных и 15 частных кинотеатров. В общей сложности - 134 кинозала на 19 689 мест. Только в 2024 году в прокат вышли 52 кыргызских и 372 иностранных фильма. Продано более 80 тысяч билетов, а рынок оценивается в $13–15 миллионов.

"Примечательно, что 50 отечественных картин обеспечили до половины общей выручки - конкурируя с 350 голливудскими релизами. Такого соотношения нет больше ни в одной постсоветской стране", - подчеркнул Адамалиев.

Параллельно с ростом интереса зрителей ведется активная модернизация инфраструктуры: на стадии полной реконструкции - киностудия "Кыргызфильм". Строятся современные павильоны, закупается оборудование для съёмки и постпродакшна, включая Dolby Atmos. Это позволит снимать фильмы в Кыргызстане - по мировым стандартам и для международного проката.

"Заметно активизировалось и фестивальное движение. В год в республике проводится 12 крупных фестивалей и профессиональных мероприятий, среди которых:

- выставка "Образ кыргызского кино",

- форум молодых кинематографистов "Умут",

- международный фестиваль "Кыргызстан - страна короткометражных фильмов",

- церемония вручения Национальной кинопремии "Ак Барс",

- кинокластер "Иссык-Куль - озеро мира",

Бишкекский международный кинофестиваль,

- кинофестиваль "Сулайман Тоо" в Оше,

- международный кинофорум женщин-режиссёров,

- фестиваль ШОС,

детский фестиваль "Карек",

- межвузовский кинофестиваль "Көпөлөк".

Эти мероприятия дают возможность для международного обмена, поиска новых имён, и что немаловажно - продвижения кыргызского кино на внешние рынки", - добавил Адамалиев.

По его словам, ежегодно в Кыргызстане готовятся около 900 специалистов в сфере кино. Школа национального кино обучает до 50 студентов, включая практику, мастер-классы и контакты с представителями индустрии.

Особое внимание - развитию международного сотрудничества. Кыргызстан уже демонстрирует свои фильмы в России, Казахстане, Беларуси, Иране, Пакистане и других странах. Ведутся переговоры с Сербией, Вьетнамом, Венесуэлой и рядом государств Латинской Америки.

"Мы создаём условия, чтобы стать кинохабом Евразийского пространства", - заявил директор департамента.

Одним из предложений, озвученных кыргызской стороной, стало формирование единого кинопрокатного и фестивального пространства стран СНГ. Эта инициатива, по мнению Адамалиева, позволит упростить распространение национальных фильмов и расширить аудиторию за счёт объединения усилий на евразийском уровне.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/447345
Теги:
кино, Россия, СНГ, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  