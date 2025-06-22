Будущее Бишкека: Знакомство с вьетнамской моделью города All-in-One

Ведущие модели городов формата All-in-One в Ханое открыли для делегации журналистов и агентств недвижимости из Кыргызстана подлинное представление о качестве городской жизни по международным стандартам. Этот практический опыт также дал четкое представление о будущем проекте Royal Central Park - первом всесторонне интегрированном (All-in-One) городском районе в Бишкеке.

С 12 по 16 июня 2025 года по приглашению компании RCA Living - инвестора проекта Royal Central Park - ведущие журналисты и представители агентств недвижимости из Кыргызстана совершили ознакомительную поездку во Вьетнам, где посетили передовые интегрированные городские проекты. Это стало ярким акцентом стратегии по продвижению концепции All-in-One на рынок Кыргызстана - через живой, наглядный и близкий к реальности опыт.

Во время поездки делегация посетила ряд знаковых проектов формата All-in-One, таких как Goldmark City, Times City, Ocean Park и Ecopark. Благодаря тщательно организованной программе участники получили глубокое представление о том, как на практике функционирует интегрированная городская модель - от генерального плана и экосистемы удобств до архитектуры жилой среды и жизни внутри сообщества.

Кроме того, гости смогли прочувствовать самобытную атмосферу Ханоя, познакомившись с его кулинарными традициями, искусством и повседневной культурой.

В Goldmark City делегация погрузилась в атмосферу художественного пространства с креативными площадями, скульптурами и насыщенной общественной жизнью, вдохновленной духом городской культуры.

Тогда как Times City покорил делегацию ярким светомузыкальным фонтаном на центральной площади, масштабным подземным развлекательным пространством и полноценно замкнутой инфраструктурой - школы, больница, торговый центр, кинотеатр, детские зоны и все необходимое - прямо на территории комплекса.

Ocean Park дарит ощущение тонкого баланса между комфортом и эмоциями - это настоящий "город у моря" в центре мегаполиса. Здесь каждый день наполнен атмосферой отдыха: соленая лагуна, искусственные белоснежные пляжи и продуманная до мелочей инфраструктура создают идеальное пространство для жизни в ритме курорта.

А Ocean Park 3 произвел на делегацию особенно сильное впечатление своей живой и праздничной атмосферой в преддверии масштабного музыкального шоу ATVNCG - одного из самых ожидаемых концертов во Вьетнаме, собравшего десятки тысяч зрителей и топовых артистов. В будущем Royal Central Park также станет площадкой для проведения ярких культурных и развлекательных мероприятий в Бишкеке. По предварительной информации, уже в июле здесь состоится грандиозный музыкальный фестиваль для всех ценителей музыки и праздников.

Поездка во Вьетнам и знакомство с моделью интегрированного города All-in-One стали ярким проявлением вдумчивой подготовки и долгосрочного видения RCA Living в деле укрепления доверия со стороны партнеров и средств массовой информации.

Гости с интересом знакомятся с искусственным пляжем в Ocean Park.

Баба Нуркиз, агент по недвижимости Ryan Agency, делится: "Я высоко оцениваю подход RCA Living к организации этой поездки. Возможность лично познакомиться с интегрированными жилыми комплексами во Вьетнаме позволила нам понять модель All-in-One не только в теории, но и в том, как она реально работает и создает ценность для жизни. Это очень практичный и показательный подход, который говорит о серьезных инвестициях со стороны застройщика".

Такой реалистичный подход позволил зарубежной делегации получить более конкретное, наглядное и убедительное представление о модели интегрированного города, которую проект Royal Central Park предлагает Бишкеку.

"Интегрированные городские проекты во Вьетнаме помогли мне четко представить, каким станет Royal Central Park в будущем, - это будет комфортное пространство для жизни со школами, больницами, парками и торговыми центрами прямо у дома. Гармоничное сочетание с природой и продуманная инфраструктура создадут новый стандарт жизни для Бишкека и откроют привлекательные инвестиционные перспективы", - сообщил господин Авланбек Джумабаев, специалист по медиа.

Представитель RCA Living отметил: "Мы стремимся к тому, чтобы наши партнеры и представители СМИ не просто узнали о Royal Central Park, а по-настоящему прочувствовали наше видение. Royal Central Park - это не просто девелоперский проект. Это путь к созданию подлинного городского сообщества, в котором жители смогут жить полноценно, наслаждаться каждым днем, а инвесторы - видеть устойчивую и долгосрочную ценность. Мы уверены, что этот проект переопределит стандарты современной городской среды и станет важным шагом на пути превращения Бишкека в новый центр притяжения и развития Центральной Азии".

Благодаря живому знакомству с интегрированными жилыми комплексами All-in-One во Вьетнаме, журналисты и агенты из Кыргызстана смогли в буквальном смысле "прикоснуться" к будущему облику Royal Central Park - проекта, который первым привнесет международные стандарты качества жизни в столицу Центральной Азии. Серьезный подход к инвестициям, нестандартное мышление и стратегическое видение позволяют RCA Living постепенно завоевывать доверие партнеров, медиа и рынка, закладывая прочную основу для устойчивого развития в Бишкеке.