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Суд привлек совладельца Kaspi к делу о банкротстве Alatau City Bank

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- Алина Мамаева
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Российская компания ООО "Регион-Строй" сделала сенсационный ход, инициировав привлечение в качестве третьего лица по делу о банкротстве казахстанского АО "First Heartland Jusan Bank" (недавно переименованного в АО "Alatau City Bank") известного предпринимателя, совладельца Kaspi.kz Вячеслава Кима. Этот шаг, предпринятый в Арбитражном суде города Москвы, открывает новую главу в истории громкого судебного разбирательства.

Дело №А40-119258/2025, рассматриваемое судьей Истоминым С.С., касается заявления ООО "Регион-Строй" о признании казахстанского банка банкротом. Заявление было принято к производству 26 мая 2025 года, а судебное заседание по проверке его обоснованности назначено на 6 августа 2025 года.

Ключевые моменты, предшествующие этому шагу:

* Переименование и обновление: Совсем недавно, 28 мая 2025 года, АО "First Heartland Jusan Bank" официально объявил о своем переименовании в АО "Alatau City Bank". Это изменение, по заявлению банка, символизирует "обновление, приверженность дальнейшему развитию и модернизации".

* Смена собственника на горизонте: В начале февраля 2025 года Вячеслав Ким подал заявку в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана на покупку 97,5% акций Jusan Bank у Галимжана Есенова. Это разрешение уже получено, что делает Кима фактически основным претендентом на контроль над банком.

* Выплата дивидендов перед продажей: Незадолго до потенциальной смены владельца, Jusan Invest объявил о выплате Jusan Bank 10 млрд тенге дивидендов за последние пять из шести лет. Эксперты рынка расценивают это как "типичную практику вывода прибыли действующим акционером перед сделкой", что может свидетельствовать о подготовке к продаже группы Jusan.

Почему Вячеслав Ким?

Согласно ходатайству ООО "Регион-Строй", вопрос о банкротстве АО "First Heartland Jusan Bank" непосредственно повлияет на права Вячеслава Кима, поскольку он намерен приобрести мажоритарную долю в банке и станет контролирующим лицом. Таким образом, он будет обладать правами и обязанностями участника арбитражного процесса по делу о банкротстве.

Привлечение столь влиятельной фигуры в качестве третьего лица может значительно усложнить и без того непростое дело о банкротстве, придав ему международный резонанс и новый виток интриги.

Следим за развитием событий в Арбитражном суде Москвы, где в ближайшее время может решиться судьба одного из крупнейших банков Казахстана и будущее его потенциального нового владельца.


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URL: https://www.vb.kg/447350
Теги:
банковский сектор, Казахстан, Россия, суд
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