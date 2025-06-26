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Эксперты обсудили, каким должен стать современный и комфортный Бишкек

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке состоялся TED Talk на тему "Мечта о городе, в котором хочется жить". Эксперты, девелоперы, экологи, представители госструктур и медиа собрались, чтобы обсудить, каким должен стать Бишкек - комфортным, безопасным, современным.

Организатором встречи выступила международная девелоперская компания RCA Living, реализующая в Бишкеке масштабный проект Royal Central Park. Мероприятие прошло при участии градостроительных и исследовательских институтов, а также представителей рынка недвижимости.

Чего хотят жители?

На одной из сессий спикеры говорили о главном - каким бишкекчане хотят видеть свой город. Участники отметили: горожане мечтают о комфортной и безопасной среде, чистом воздухе, зелёных улицах и доступной инфраструктуре. Это должно стать нормой, а не исключением.

Модератор мероприятия Авланбек Джумабаев подчеркнул, что Бишкеку давно нужна системная перезагрузка: "Сегодняшний Бишкек развивается хаотично. Мы теряем зелёные зоны, сталкиваемся с транспортными заторами и дискомфортом в городской среде. Горожане хотят видеть современный, качественный и продуманный город".

Какие тренды формируют города будущего?

Глобальные тренды давно сместились от простого строительства дорог и высоток к созданию городов для людей. В развитых мегаполисах всё больше говорят о качестве жизни, доступности социальных услуг, экологии и зелёных зонах в шаговой доступности.

"Сегодня уже недостаточно просто строить жильё. Важно создавать полноценную среду, в которой людям будет комфортно жить, работать и отдыхать", - отметили организаторы.

Одним из таких примеров стал проект Royal Central Park . Его авторы рассказали, что создают "город в городе" - зелёный, устойчивый и удобный. Здесь планируют объединить жилые кварталы, парковые зоны, образовательные учреждения и медицинские центры в пределах одной территории.

Чему учат мировые города?

Во время мероприятия участники обсудили успешные кейсы Копенгагена, Цюриха, Орхуса и других "счастливых городов", где качество жизни ставят во главу угла. В этих городах важно, чтобы всё необходимое - школы, поликлиники, магазины, парки - было в 15-минутной доступности от дома.

"Горожане не должны тратить часы в пробках, чтобы попасть в больницу или школу. Это базовое требование современного города", - считают спикеры.

В рамках подготовки к TED Talk компания RCA Living, организовала ознакомительную поездку во Вьетнам для кыргызстанских агентств недвижимости и журналистов. Об этом мы расскажем в следующем материале.

В Ханое они изучали, как работает интегрированная застройка и какие решения можно применить в Бишкеке.

Экология и зелёные коридоры

Большое внимание на встрече уделили экологии. Эксперт по устойчивому городскому планированию Дмитрий Переславский напомнил, что Бишкек - искусственно озеленённый город. Здесь деревья не растут сами по себе - за ними нужен постоянный уход.

Он отметил, что город сталкивается с проблемой "тепловых островов": в центре из-за обилия асфальта и бетона температура может быть на 5–6 градусов выше, чем в пригородах. Решением могут стать зелёные коридоры, которые обеспечивают проветривание и помогают снижать общую температуру в городе.

Что в итоге?

Главный вывод встречи - бишкекчанам нужен город, который будет соответствовать современным требованиям. Это не мечта, а достижимая цель, если уже сегодня начать развивать комплексные и качественные проекты, учитывать мнение горожан и внедрять современные решения.

Как отметили участники, Бишкек имеет все шансы стать комфортным, зелёным и современным, если к развитию города подойти с умом и любовью.


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URL: https://www.vb.kg/447352
Теги:
недвижимость, строительство, Вьетнам, Бишкек, Кыргызстан
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